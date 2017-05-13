|Валерий Брагин объявил состав на «Кубок Черного моря»
|Спорт
|13.05.2017 15:04
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26-мая – Россия-2 встретится со сверстниками из Швейцарии, и Латвия померится силами с Россией-1. 27-го мая сыграют Россия-2 – Латвия и Швейцария – Россия-1, и в заключительный день турнира 28-го мая Швейцария сразится с Латвией, а в другой паре выяснят кто сильнее две российские команды.
В рамках подготовки к турниру молодежная сборная России проведет сбор в Сочи (с 17-го по 25-е мая), который также станет подготовительным сбором к Молодежному Чемпионату мира - 2017.
На сочинский этап подготовки к МЧМ и «Кубку Черного моря» наставник нашей команды Валерий Брагин вызвал 50 хоккеистов (6 вратарей, 18 защитников, 26 нападающих).
Вратари: Илья Коновалов («Локо»), Георгий Кузнецов, Дмитрий Райко (оба - «Динамо» БШХ), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Константин Шарапов («Сибирские Снайперы»).
Защитники: Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (оба – «Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – «Локо»), Николай Богатов («Ирбис»), Григорий Дронов («Стальные Лисы»), Дмитрий Зайцев («Муз Джо»), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко, Александр Шепелев (оба – «Белые Медведи»), Никита Макеев, Артур Шепельков (оба – «Красная Армия»), Артем Минулин («Свифт Каррент»), Марк Рубинчик («Саскатун»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Владислав Семин («СКА-1946»).
Нападающие: Виталий Абрамов («Гатино»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Чайка»), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Кирилл Слепец (все – «Локо»), Артем Иванюженков, Данила Моисеев (оба – «Русские Витязи»), Владислав Кара («Ирбис»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Иван Косоренков («Викториавилль»), Кирилл Кошурников («Челмет»), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба – «СКА-1946»), Владимир Кузнецов («Акади-Бэтерст»), Артем Манукян («Омские Ястребы»), Михаил Мещеряков («Красная Армия»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Никита Попугаев («Принс-Джордж»), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбэри»), Алексей Торопченко (ХК МВД), Иван Чехович (Бэ-Комме), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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