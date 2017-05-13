«Ротор» и «Ангушт» рассудит ростовчанин



Матч 27-го тура Чемпионата России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Юг» состоится на стадионе «Олимпия» в 16:00. В принципе, где еще может сыграть наш всеми любимый и многострадальный клуб, как не «Олимпии», поскольку в великом городе-герое Волгограде, по факту больше нет ни одного стадиона, способного принимать игры российского первенства.

Но будем, надеется, что данная ситуация временная и уже в ближайшем будущем в городе на Волге появиться новая современная арена, которая на данный момент построена где-то процентов на семьдесят. А пока волгоградцы вынуждены принимать соперников на «красно-белой» «Олимпии», которую если и можно назвать родной, но с очень большой натяжкой.

Поединок «Ротор-Волгоград» - «Ангушт» (Назрань) будет обслуживать арбитр из Ростова-на-Дону Дмитрий Стрельцов. Лайнсменами на предстоящую игру назначены Денис Мезенцев и Александр Чекалин, оба из Воронежа. Инспектировать поединок будет Владимир Степанищев, также представляющий город Воронеж.

Константин Родионов,

фото из архива автора.