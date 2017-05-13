|«Ротор» и «Ангушт» рассудит ростовчанин
|Спорт Волгоград
|13.05.2017 16:51
|
Но будем, надеется, что данная ситуация временная и уже в ближайшем будущем в городе на Волге появиться новая современная арена, которая на данный момент построена где-то процентов на семьдесят. А пока волгоградцы вынуждены принимать соперников на «красно-белой» «Олимпии», которую если и можно назвать родной, но с очень большой натяжкой.
Поединок «Ротор-Волгоград» - «Ангушт» (Назрань) будет обслуживать арбитр из Ростова-на-Дону Дмитрий Стрельцов. Лайнсменами на предстоящую игру назначены Денис Мезенцев и Александр Чекалин, оба из Воронежа. Инспектировать поединок будет Владимир Степанищев, также представляющий город Воронеж.
Константин Родионов,
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:51
«Ротор» и «Ангушт» рассудит ростовчанин
-
15:16
В нескольких регионах России перестали выдавать водительские права
-
15:04
Валерий Брагин объявил состав на «Кубок Черного моря»
-
12:47
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
11:58
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
-
11:25
В России выросла минимальная цена на водку и коньяк
-
10:35
Судебные приставы опровергли информацию о продаже Царицынской водокачки
-
12.05.2017 23:11
Умер актер Юрий Шерстнев, снявшийся в "Антикиллере" и "Бумбараше"
-
12.05.2017 22:21
На юге Волгограда рейсовый автобус сбил юного велосипедиста
-
12.05.2017 18:17
Под Волгоградом будут судить нефтяных воров
-
12.05.2017 18:01
Ночью сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей
-
12.05.2017 17:38
В Волгограде достроят дом в ЖК «Атлант»
-
12.05.2017 17:14
В Волгограде закрыли магазин с опасным «боярышником»
-
12.05.2017 17:04
55% россиян готовы к переезду из-за низкой зарплаты