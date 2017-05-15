Футболисты волгоградского «Ротора» сыграли поединок 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».

Очередной матч «Ротор-Волгоград» проводил против коллектива «Ангушт» из Назрани. Матч получился интересным, где шансы на победу имели не только хозяева поля, но и гости. Однако чтобы выигрывать, как известно нужно забивать, чего у «Ангушта» совершенно не получилось, а вот «сине-голубые» еще в первом тайме трижды отправили мяч в ворота коллектива из Ингушетии, и тем самым обеспечили себе победу. В турнирной таблице зоны «Юг» волгоградцы занимают первое место, набрав 58 очков. На второй строчке ФК «Армавир» (56 очков), и занимает тройку лидеров «Афипс» (55). - Игра у меня уже вызывает улыбку, в отличие от матча c «Чайкой». По игре могу сказать, что первые 10 – 15 минут были сумбуром, потому что висела большая ответственность, поскольку мы почти месяц не выигрывали. Потерпели два поражения и сыграли вничью. После встречи с болельщиками, вот этот настрой, ответственность в начале игры сковали наши действия. Но, тем не менее, очень хорошо, что забили два быстрых гола и в дальнейшем контролировали ход игры. Сегодня мы немного перестроили состав, поставили вперед Николаева вместе со Ждановым и по сравнению с матчем в селе Песчанокопское, где мы за всю игру всего шесть раз ударили по воротам, то сегодня нанесли уже двадцать ударов. В итоге тот план, который мы наметили на игру, сработал, забили три гола и одержали заслуженную победу. Я благодарен ребятам за игру, за результат. Сами понимаете, что морально нам было тяжело после нескольких неудачных игр, но мы все исправили. Остается три тура до конца первенства, мы по-прежнему имеем преимущество не только в набранных очках, но по разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому будем стараться двигаться вперед и добиться поставленной цели. Добавлю лишь, что все в наших руках, - подвел итог на послематчевой пресс-конференции наставник «Ротора» Эвальд Фролов. - Результат игры оставил неоднозначное впечатление. К 15-й минуте мы должны были вести – 2:0, а вместо этого сами себе привезли два гола на ровном месте, а потом получили и третий. Хотя я считаю, что в первом тайме нам игра удавалась, мы имели территориальное преимущество, да и во втором тоже. На результат также повлиял ряд обстоятельств, одним из которых стала потеря нами двух футболистов из-за дисквалификаций и двух из-за травм. В итоге, накануне матча мы недосчитались четырех игроков основного состава. На поле вышли молодые ребята, которые практически еще не играли в текущем сезоне. Поэтому не хватило нам опыта, не хватило игроков, и немного везения. Отсюда и такой результат, но все-равно, я думаю, что конкретно по игре мы сегодня не заслуживали крупного поражения, - рассказал главный тренер «Ангушта» Тимур Зангиев. Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 21-го мая в Махачкале. В рамках 28-го тура волгоградцы сыграют с местным коллективом «Легион Динамо», который занимает последнюю строчку в турнирной таблице зоны «Юг». «Ротор-Волгоград» (Волгоград) – «Ангушт» (Назрань) – 3:0 (3:0).

Голы: Жданов, 15, с пенальти; Сечин, 16; Ионов, 35.

«Ротор-Волгоград»: Поляков, Гараев, Ионов, Сидоричев, Бесланеев, Нестеров (Калошин, 88), Сечин, Стуканов (Губочкин, 72), Крутов (Борисов, 79), Жданов (Каташевский, 86), Николаев (Чабанов, 82).

«Ангушт»: Хамхоев, Абазов, Газдиев, Кишев, Гаракоев (Албогочиев, 88), З. Конов, Нурахмедов, Дзейтов, Янурсаев (Ахильгов, 63), Парчиев (Хаматханов, 46), Зязиков.

Предупреждения: Зязиков, 42; Поляков, 71; З. Конов, 76; Губочкин, 84.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Волгоград. Стадион «Олимпия». 2800 зрителей. Другие результаты 27-го тура: ФК «Сочи» (Сочи) – «Афипс» (пос. Афипский) – 2:0 (0:0).

«Кубань-2» (Краснодар) – «Дружба» (Майкоп) – 1:3 (0:2).

«Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – ФК «Краснодар-2» - 1:1 (1:0).

СКА (Ростов-на-Дону) – ФК «Армавир» - 0:1 (0:1).

«Черноморец» (Новороссийск) – «Чайка» (Песчанокопское) – 1:1 (0:0).

«Спартак» (Владикавказ) – «Легион Динамо» (Махачкала) – 1:0 (0:0).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Динамо» (Ставрополь) – 0:2 (0:1). Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград» Константин Родионов Следующая >