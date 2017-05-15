|Эвальд Фролов: «Все в наших руках!»
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|15.05.2017 16:25
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В турнирной таблице зоны «Юг» волгоградцы занимают первое место, набрав 58 очков. На второй строчке ФК «Армавир» (56 очков), и занимает тройку лидеров «Афипс» (55).
- Игра у меня уже вызывает улыбку, в отличие от матча c «Чайкой». По игре могу сказать, что первые 10 – 15 минут были сумбуром, потому что висела большая ответственность, поскольку мы почти месяц не выигрывали. Потерпели два поражения и сыграли вничью. После встречи с болельщиками, вот этот настрой, ответственность в начале игры сковали наши действия. Но, тем не менее, очень хорошо, что забили два быстрых гола и в дальнейшем контролировали ход игры. Сегодня мы немного перестроили состав, поставили вперед Николаева вместе со Ждановым и по сравнению с матчем в селе Песчанокопское, где мы за всю игру всего шесть раз ударили по воротам, то сегодня нанесли уже двадцать ударов. В итоге тот план, который мы наметили на игру, сработал, забили три гола и одержали заслуженную победу. Я благодарен ребятам за игру, за результат. Сами понимаете, что морально нам было тяжело после нескольких неудачных игр, но мы все исправили. Остается три тура до конца первенства, мы по-прежнему имеем преимущество не только в набранных очках, но по разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому будем стараться двигаться вперед и добиться поставленной цели. Добавлю лишь, что все в наших руках, - подвел итог на послематчевой пресс-конференции наставник «Ротора» Эвальд Фролов.
- Результат игры оставил неоднозначное впечатление. К 15-й минуте мы должны были вести – 2:0, а вместо этого сами себе привезли два гола на ровном месте, а потом получили и третий. Хотя я считаю, что в первом тайме нам игра удавалась, мы имели территориальное преимущество, да и во втором тоже. На результат также повлиял ряд обстоятельств, одним из которых стала потеря нами двух футболистов из-за дисквалификаций и двух из-за травм. В итоге, накануне матча мы недосчитались четырех игроков основного состава. На поле вышли молодые ребята, которые практически еще не играли в текущем сезоне. Поэтому не хватило нам опыта, не хватило игроков, и немного везения. Отсюда и такой результат, но все-равно, я думаю, что конкретно по игре мы сегодня не заслуживали крупного поражения, - рассказал главный тренер «Ангушта» Тимур Зангиев.
Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 21-го мая в Махачкале. В рамках 28-го тура волгоградцы сыграют с местным коллективом «Легион Динамо», который занимает последнюю строчку в турнирной таблице зоны «Юг».
«Ротор-Волгоград» (Волгоград) – «Ангушт» (Назрань) – 3:0 (3:0).
Другие результаты 27-го тура:
ФК «Сочи» (Сочи) – «Афипс» (пос. Афипский) – 2:0 (0:0).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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