|Два поражения на «Турнире развития УЕФА». Видео
|Спорт
|15.05.2017 22:47
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- Надо отдать должное девочкам: для многих из них этот матч стал первым международным в карьере. Они старались. К сожалению, результат получился не тем, на который мы рассчитывали. Было видно, как волнуются наши футболистки, которым очень не хватает игровой практики на таком уровне. Волнение сегодня вышло на первый план. Мы пропустили два гола после детских ошибок, но в целом играли неплохо. Подходы к турецким воротам и моменты были. Через такие игры девочки набираются опыта, уверенности в своих силах, - отметил после игры старший тренер сборной России U-17 Валентин Гавва.
Россия – Турция - 1:2 (1:0).
Обидное поражение от турчанок, по всей видимости, не сильно задело самолюбие нашей команды, и уже во второй встрече, россиянки получили пять мячей в свои ворота от сборной «Тре Крунур». Дважды забив в первом тайме, шведские футболистки во второй половине еще трижды заставили российского голкипера вынимать мяч из сетки. В итоге поражение с крупным счетом – 5:1.
- Конечно, счет нас не радует. Но даже при таком результате нужно делать правильные выводы. Я уже отмечал после матча с Турцией, что Турнир развития УЕФА для многих девочек из нашей сборной – первый и бесценный международный опыт. Он несет большую пользу игрокам, которые имеют возможность увидеть свою силу на фоне серьезных соперников. Здесь они получают стимул для дальнейшей работы в своих клубах, для совершенствования своего мастерства. Девочкам пока что сложно совладать с волнением. Мы не ругаем их, просто делаем выводы и говорим каждой футболистке, в чем нужно прибавлять. Никто не думает о том, чтобы посыпать голову пеплом, нужно смотреть вперед и продолжать много работать. На турнире мы сыграем еще один матч – с командой-хозяйкой Португалией. Сделаем все, чтобы добиться положительного результата в этой встрече! – рассказал пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Валентин Гавва.
Швеция – Россия - 5:1 (2:0).
16-го мая сборная России сыграет заключительный матч на «Турнире развития УЕФА» против хозяек сборной Португалии.
Другие результаты: Португалия – Швеция - 1:1 (1:1), пенальти 2:3; Португалия – Турция - 2:2 (2:0), пенальти 5:4.
Положение команд после 2-го тура: Швеция – 5 очков; Турция – 4; Португалия – 3; РОССИЯ – 0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой Российского футбольного союза.
Россия – Турция – 1:2.
Россия – Швеция – 1:5.
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