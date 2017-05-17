Евгений Бушманов назвал состав на Узбекистан и Белоруссию

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов определился со списком игроков на предстоящие контрольные матчи.

Молодежная сборная России по футболу 27-го мая сыграет товарищеский поединок в Ташкенте против «молодежки» Узбекистана, а 31-го мая в Москве встретится с командой Белоруссии. Матчи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора в Новогорске, который продлится с 23-го мая по 1-е июня. Это будет второй сбор нашей команды нового созыва, где собраны лучшие футболисты не старше 1996 года рождения. Россияне готовятся к старту отборочного турнира Чемпионата Европы – 2019 U-21. Напомним, что молодежная сборная России попала в седьмую группу, где конкуренцию ей составят команды Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Стартовый поединок квалификации на ЕВРО – 2019 U-21 команда Евгения Бушманова сыграет 31-го августа текущего года на своем поле против сборной Армении. - Большая часть ребят, вызванных в команду, была на первом сборе в испанской Марбелье. К ним добавились несколько новых игроков, которые ранее были травмированы. Если говорить о вратарской линии, Антон Митрюшкин будет задействован за «Сьон» в играх Чемпионата Швейцарии вплоть до 2 июня. Поэтому мы, помимо Ильи Лещука, вызвали в сборную еще двух голкиперов - Игоря Обухова и Илью Помазуна. В ходе сбора хотим посмотреть в деле новых ребят, поближе познакомиться с ними. Тренироваться будем в одноразовом режиме. Постараемся закрепить все те хорошие моменты, которые были на первом сборе в Испании. Нам нужно наигрывать состав, ведь это наш последний сбор перед официальными матчами. Думаю, в поединке с Беларусью уже будут прослеживаться контуры команды, которая будет выступать в отборочном цикле ЧЕ-2019 U-21, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Евгений Бушманов. На второй сбор тренерский штаб российской «молодежки» вызвал 24 футболиста. Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Игорь Обухов («Тюмень»), Илья Помазун (ЦСКА Москва). Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - «Спартак-2» Москва), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань» Краснодар). Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак-2» Москва), Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Олег Ланин («Енисей» Красноярск), Даниил Фомин («Краснодар-2»). Нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >