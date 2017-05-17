|Женская «молодежка» обыграла Словению
|Спорт
|17.05.2017 02:43
|
На заключительном сборе в Словении, сборная России сыграла первый контрольный поединок, в котором одержала победу над словенскими сверстницами со счетом – 2:0. Первый гол записала на свой счет Валерия Беспаликова, послав мяч в сетку после индивидуального прохода с центра поля. Она же приняла непосредственное участие и во втором голе в ворота словенок, сделав точную передачу, на которую откликнулась София Шишкина.
22-го мая россиянки сыграют еще один контрольный матч – с лидером женского Чемпионата Словении командой «Помурье».
- Нам очень важно было начать с победы этот сбор. Девчонки выкладываются на тренировках, и с психологической точки зрения нужно было закрепить работу положительным результатом. Несмотря на то, что соперник не создал опасных моментов у наших ворот, в целом игра складывалась непросто для нас. Девчонки – молодцы! Они забили два хороших мяча. В целом мы остались довольны результатом. В то же самое время есть некоторые вопросы к организации игры, но у нас еще есть время на подготовку. Завтра мы более детально разберем наш матч со Словенией, сделаем правильные выводы и немного подкорректируем нашу игру. А сегодня хотел бы поблагодарить девчонок. Они выполняли все, что от них требовалось, старались полностью следовать установке на игру. Поздравляю их с этой победой! – рассказал пресс-службе РФС исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Евгений Портнов.
Словения – Россия - 0:2 (0:1).
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
02:43
Женская «молодежка» обыграла Словению
-
00:51
Евгений Бушманов назвал состав на Узбекистан и Белоруссию
-
16.05.2017 23:04
Россиянки обыграли Португалию
-
16.05.2017 18:31
Волгоградец купил авиабилет у мошенников
-
16.05.2017 18:00
Волжская ГЭС снижает сбросы воды
-
16.05.2017 17:26
В Волгограде ООО «ЖЭК» захламляет мусором контейнерные площадки
-
16.05.2017 16:49
Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде
-
16.05.2017 16:39
Волгоградка два года получала пенсию за умершую мать
-
16.05.2017 15:39
Собор на площади Павших борцов откроют к 800-летию Александра Невского
-
16.05.2017 15:30
В Волжском начался ремонт дороги на Волгоград
-
16.05.2017 13:22
В Советском районе Волгограда взорвался жилой дом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
-
16.05.2017 12:57
Волгоградских пенсионеров могут освободить от платы за капремонт
-
16.05.2017 12:41
Администрацию Городищенского района оштрафовали за волокиту
-
16.05.2017 12:39
Волгоградская область с декабря может перейти на новое времяисчисление