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Женская «молодежка» обыграла Словению Печать
Спорт
17.05.2017 02:43

Женская «молодежка» обыграла Словению

 Женская молодежная сборная России по футболу сыграла контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора в Словении.


Женская молодежная сборная России по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Словении в рамках подготовки к Элитному раунду отбора на Чемпионат Европы – 2017 U-19. Решающий раунд отбора за путевку на ЕВРО – 2017, в котором выступят россиянки, пройдет с 26-го по 31-е мая в Венгрии. В рамках мини-турнира российская «молодежка» сыграет 26-го мая с Испанией, 28-го с Бельгией и 31-го с хозяйками сборной Венгрии.

На заключительном сборе в Словении, сборная России сыграла первый контрольный поединок, в котором одержала победу над словенскими сверстницами со счетом – 2:0. Первый гол записала на свой счет Валерия Беспаликова, послав мяч в сетку после индивидуального прохода с центра поля. Она же приняла непосредственное участие и во втором голе в ворота словенок, сделав точную передачу, на которую откликнулась София Шишкина.

22-го мая россиянки сыграют еще один контрольный матч – с лидером женского Чемпионата Словении командой «Помурье».

- Нам очень важно было начать с победы этот сбор. Девчонки выкладываются на тренировках, и с психологической точки зрения нужно было закрепить работу положительным результатом. Несмотря на то, что соперник не создал опасных моментов у наших ворот, в целом игра складывалась непросто для нас. Девчонки – молодцы! Они забили два хороших мяча. В целом мы остались довольны результатом. В то же самое время есть некоторые вопросы к организации игры, но у нас еще есть время на подготовку. Завтра мы более детально разберем наш матч со Словенией, сделаем правильные выводы и немного подкорректируем нашу игру. А сегодня хотел бы поблагодарить девчонок. Они выполняли все, что от них требовалось, старались полностью следовать установке на игру. Поздравляю их с этой победой! – рассказал пресс-службе РФС исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Евгений Портнов.

Словения – Россия - 0:2 (0:1).
Голы: Беспаликова, 36 (0:1). Шишкина, 88 (0:2).
Россия: Н. Становова (к), Лихота (Лукьянова, 89), Волошина, Алексеева, Шкода, Рузина, Дубова (Алпатова, 60), Яковлева (Кузьмина, 78), Беспаликова, А. Самойленко, Куропаткина (Шишкина, 69).

Константин Родионов

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