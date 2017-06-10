В первом туре дерби «Стогов – Есипов»



Общее собрание клубов Футбольной национальной лиги одобрило проект календаря сезона – 2017/18. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе ФНЛ.

В первом туре, 8-го июля волгоградский «Ротор» совершит вояж в Подмосковье, где встретится с местным коллективом ФК «Химки». Интерес к матчу подогревает тот факт, что оба клуба недавно возглавили бывшие партнеры по «Ротору» Олег Стогов и Валерий Есипов (на фото слева). Во втором туре «Ротор-Волгоград» должен не своем поле принять астраханский «Волгарь» и что самое интересное, игра должна пройти на стадионе «Зенит», который пока еще не готов. Но будем, надеется, что пока, и арену успеют подготовить к 15-му июля. В противном случае волгоградцам придется принимать «Волгарь» на его же стадионе в Астрахани, поскольку именно астраханская арена завялена в качестве запасного стадиона нашей команды.

До зимнего перерыва в ФНЛ будет сыграно 25 туров, последний из которых пройдет 25-го ноября. Возобновиться турнир 4-го марта 2018 года и окончательно завершиться 12-го мая. Переходные игры с командами Премьер-лиги намечены на 17-е и 20-е мая.

Отметим, что за исключением шести туров, основная часть первенства Футбольной национальной лиги будет проходить в выходные дни.

Полный вариант календаря первенства ФНЛ - 2017/18 можно посмотреть здесь на официальном сайте лиги.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов