|В первом туре дерби «Стогов – Есипов»
|Спорт Волгоград
|10.06.2017 20:16
|
В первом туре, 8-го июля волгоградский «Ротор» совершит вояж в Подмосковье, где встретится с местным коллективом ФК «Химки». Интерес к матчу подогревает тот факт, что оба клуба недавно возглавили бывшие партнеры по «Ротору» Олег Стогов и Валерий Есипов (на фото слева). Во втором туре «Ротор-Волгоград» должен не своем поле принять астраханский «Волгарь» и что самое интересное, игра должна пройти на стадионе «Зенит», который пока еще не готов. Но будем, надеется, что пока, и арену успеют подготовить к 15-му июля. В противном случае волгоградцам придется принимать «Волгарь» на его же стадионе в Астрахани, поскольку именно астраханская арена завялена в качестве запасного стадиона нашей команды.
До зимнего перерыва в ФНЛ будет сыграно 25 туров, последний из которых пройдет 25-го ноября. Возобновиться турнир 4-го марта 2018 года и окончательно завершиться 12-го мая. Переходные игры с командами Премьер-лиги намечены на 17-е и 20-е мая.
Отметим, что за исключением шести туров, основная часть первенства Футбольной национальной лиги будет проходить в выходные дни.
Полный вариант календаря первенства ФНЛ - 2017/18 можно посмотреть здесь на официальном сайте лиги.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11.06.2017 13:14
«Кратовский стрелок» застрелился сам
-
11.06.2017 12:03
Чиновников Старополтавского района оштрафовали за волокиту в сфере закупок
-
11.06.2017 11:20
В Волгограде пьяный шофер за рулем «Рено Логан» протаранил киоск
-
11.06.2017 10:52
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
11.06.2017 05:29
Елена Остапенко сотворила сенсацию на турнире «Ролан Гаррос – 2017»
-
11.06.2017 00:54
В Московской области ликвидировали "кратовского стрелка"
-
11.06.2017 00:12
Полицейские задержали преступного лидера
-
10.06.2017 20:16
В первом туре дерби «Стогов – Есипов»
-
10.06.2017 13:58
Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда
-
10.06.2017 13:11
На стройке Александро-Невского собора пройдет первый молебен
-
10.06.2017 12:29
Два волгоградских выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов
-
10.06.2017 11:55
На севере Волгограда в ДТП пострадала беременная женщина
-
10.06.2017 11:23
В регионе при пожарах пострадали двое волгоградцев
-
09.06.2017 16:20
KIA и Hyundai обеспечили Кубок Конфедераций FIFA 2017 автомобилями