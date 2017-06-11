Елена Остапенко сотворила сенсацию на турнире «Ролан Гаррос – 2017»



Впервые в карьере 20-летняя теннисистка Елена Остапенко стала победителем турнира «Большого шлема». Эта победа стала первой в истории всего латвийского тенниса. В финальном поединке Остапенко встречалась с представительницей Румынии Симоной Халеп. Многие специалисты предрекали Остапенко разгром, поскольку в случае победы, 25-летняя Симона Халеп поднималась на первую строчку в рейтинге WTA. Латвийская спортсменка до турнира занимала 47-ю позицию в мировом рейтинге. Однако все вышло совершенно наоборот.

Проиграв первый сет, Елена Остапенко собралась и вырвала победу в двух последующих – 4:6, 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час и 59 минут. Представительница Латвии восемь раз взяла подачу соперницы, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. Симона Халеп сумела реализовать шесть брейк-пойнтов, ни разу не ошиблась на подаче, но и не сумела сделать ни одного эйса.

Победу латвийской спортсменки различные СМИ назвали не иначе, как сенсацией. Елена Остапенко 8-го июня отметила 20-летие, и наравне с россиянкой Марией Шараповой стала самой юной победительницей турнира «Большого шлема», причем выиграла его с первой попытки. В 2006 году 19-летняя Шарапова выиграла «Открытый чемпионат США» (US Open).

Также стоит отметить, что начиная с 1979 года, Елена Остапенко стала первой спортсменкой, кому удалось выиграть первый свой титул в карьере уровня WTA на «мэйджоре». Тогда подобное достижение покорилось американской теннисистке Барбаре Джордан, ставшей победительницей на «Australian Open».

Ко всему прочему, занимая перед турниром 47-е место в рейтинге WTA, Остапенко не попала в число сеяных, и впервые за 84-года (с 1933) латышская спортсменка стала первой несеяной победительницей «Ролан Гаррос». В 1933 году подобное достижение удалось британской теннисистке Маргарет Скривен. Касательно всех турниров «Большого шлема», то в последний раз победительницей, не попавшей в «посев», стала бельгийка Ким Клейстерс на «Открытом чемпионате США» в 2009 году. В том году Клейстерс вернулась на корт после двухлетней паузы и, получив «уайлд-кард» от организаторов, в итоге сотворила сенсацию.

Победа на «Roland Garros - 2017» принесла Елене Остапенко два миллиона евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Теперь в рейтинге WTA рижанка «взлетит» сразу на 35 позиций (12 место).

Фото – официальный микроблог «Roland-Garros» в социальной сети Twitter

Константин Родионов