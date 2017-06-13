|Завершили УТС двумя победами. Видео
|Спорт
|13.06.2017 23:02
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- Это была непростая игра. После первого матча мы проанализировали наши ошибки, тренерский штаб рассказал нам, как мы должны действовать. Надеюсь, что выполнили установку. Мы и соперник уже знали друг друга. Хорошо, что не дали сербкам возможности забить. Конечно, без ошибок и помарок не обошлось, но мы добились положительного результата. Рада, что так закончилась игра! – рассказала пресс-службе Российского футбольного союза защитник нашей команды Дарья Макаренко.
- Нужно отметить, что в двух прошедших матчах нам противостоял достойный соперник. Мы сейчас готовимся к Чемпионату Европы, и эти две встречи положительно скажутся на команде. Нам есть, куда стремиться в преддверии ЕВРО. В первую очередь, нужно подтянуть функциональное состояние, - подвела итог главный тренер сборной России Елена Фомина.
Россия – Сербия - 2:0 (1:0).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой Российского футбольного союза.
РФС ТВ: женская сборная России готовится к ЕВРО – 2017.
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