

В рамках подготовки к Чемпионату Европы – 2017, до которого остается немногим чуть больше месяца, женская национальная сборная России провела сбор, где сыграла два контрольных матча против команды Сербии. В первом россиянки, проигрывая по ходу игры – 0:2, сумели одержать победу с крупным счетом – 5:2, а во втором наша команда была сильнее сербских футболисток – 2:0.

- Это была непростая игра. После первого матча мы проанализировали наши ошибки, тренерский штаб рассказал нам, как мы должны действовать. Надеюсь, что выполнили установку. Мы и соперник уже знали друг друга. Хорошо, что не дали сербкам возможности забить. Конечно, без ошибок и помарок не обошлось, но мы добились положительного результата. Рада, что так закончилась игра! – рассказала пресс-службе Российского футбольного союза защитник нашей команды Дарья Макаренко.

- Нужно отметить, что в двух прошедших матчах нам противостоял достойный соперник. Мы сейчас готовимся к Чемпионату Европы, и эти две встречи положительно скажутся на команде. Нам есть, куда стремиться в преддверии ЕВРО. В первую очередь, нужно подтянуть функциональное состояние, - подвела итог главный тренер сборной России Елена Фомина.

Россия – Сербия - 2:0 (1:0).

Голы: Данилова, 42 (1:0). Федорова, 52 (2:0).

Россия: Беляева, Кожникова (к), Зиястинова, Макаренко, Шейкина (Солодкая, 81), Андреева, Чоловяга (Черномырдина, 35), Кисконен (Сочнева, 46), Карпова (Гасанова, 66), Федорова, Данилова.

Сербия: Костич, Вайда, Крстич (Чубрило, 55), Миятович (Янков, 55), Слович (к) (Саванович,77), Дамьянович, Радойчич, Чанкович, Благоевич, Поляк, Тенков (Вукович, 46).

Судьи: Александра Пономарева, Екатерина Курочкина, Сабина Валиева (все - Россия).

Раменское. Стадион «Сатурн». 3700 зрителей.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Видео предоставлено пресс-службой Российского футбольного союза.

РФС ТВ: женская сборная России готовится к ЕВРО – 2017.