Волгоградки бронзовые призеры Мировой лиги

Женская национальная сборная России по водному поло выиграла бронзовые медали розыгрыша Мировой лиги.

Женская национальная сборная России по водному поло, главным тренером которой является волгоградский специалист Александр Гайдуков, завоевала бронзовые медали Мировой лиги. Бронзовыми призерами стали и две представительницы ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград». Это, забросившая в шести матчах десять мячей Ольга Горбунова и голкипер Анастасия Верхоглядова. Суперфинал Мировой лиги проводился в китайском Шанхае. Россиянки на предварительном этапе попали в группу «А», где конкуренцию им составили команды США, Голландии и Японии. Учинив разгром японкам, в следующей игре наша команда сумела вырвать победу у Голландии лишь в серии послематчевых пенальти. А вот в матче с американками, от сборной России отвернулась удача под самый занавес заключительной четверти. Стоит отметить, что за последние годы россиянкам в личных встречах против сборной США, которые являются действующими обладательницами четырех титулов (Олимпийские игры, чемпионат мира, Панамериканские игры, Мировая лига), ни разу не удавалось разжиться хотя бы одним баллом. Россия – Япония – 18:9 (5:1, 5:2, 3:3, 5:3).

Россия: Верхоглядова – Герзанич (1), Прокофьева (кап.) (3), Каримова (4), Борисова, Горбунова, Сержантова (1), Симанович (5), Тимофеева (1), Толкунова (1), Вахитова, Рыжкова (2) – Карнаух. Россия – Голландия – 14:12 (3:4, 2:5, 2:1, 3:0, по пен. 4:2).

Россия: Верхоглядова – Герзанич (1), Прокофьева (кап.) (2), Каримова (1), Борисова, Горбунова (1), Сержантова, Симанович, Тимофеева (1), Толкунова (3), Вахитова, Рыжкова (1) – Карнаух. Россия – США – 12:13 (3:4, 5:6, 2:1, 2:2).

Россия: Верхоглядова – Герзанич (2), Прокофьева (кап.), Каримова (2), Борисова (1), Горбунова (3), Сержантова, Симанович (1), Тимофеева (1), Толкунова (1), Вахитова, Рыжкова (1) – Карнаух. Заняв второе место в группе, россиянки в четвертьфинале попали на сборную Китая и сумели ее одолеть практически без труда. В полуфинале нашей команде вновь не повезло. Ведя в счете по ходу матча с Канадой, сборная России умудрилась растерять преимущество и в итоге проиграть в один мяч. Поражение в полуфинале отправило россиянок в «утешительный финал», а точнее матч за третье место, где команда Александра Гайдукова нанесла поражение Венгрии и стала обладателем бронзовых медалей розыгрыша Мировой лиги – 2016/17. Россия – Китай – 16:8 (4:2, 5:0, 5:3, 2:3).

Россия: Верхоглядова – Герзанич (1), Прокофьева (кап.) (1), Каримова (3), Борисова (2), Горбунова (3), Сержантова (1), Симанович (2), Тимофеева (1), Толкунова (1), Вахитова, Рыжкова (1) – Карнаух. Россия – Канада – 10:11 (5:3, 3:1, 2:3, 0:4).

Россия: Верхоглядова – Герзанич, Прокофьева (кап.) (2), Каримова (1), Борисова (2), Горбунова (3), Сержантова, Симанович (1), Тимофеева, Толкунова, Вахитова, Рыжкова (1) – Карнаух. Россия – Венгрия – 9:7 (3:1, 1:2, 2:0, 3:4).

Россия: Верхоглядова – Герзанич, Прокофьева (кап.) (1), Каримова (3), Борисова (2), Горбунова, Сержантова, Симанович (1), Тимофеева, Толкунова, Вахитова, Рыжкова (2) – Карнаух. Сборная США, как и ожидалось, стала победителем Мировой лиги, обыграв в финале команду Канады – 12:6 (2:1, 4:3, 3:2, 3:0). Лучшим бомбардиром турнира стала Катарина ван дер Слот (Голландия). Волгоградка Ольга Горбунова, наряду с Анастасией Симанович, капитаном сборной России Екатериной Прокофьевой и Хэйли МакКилви (Канада), расположилась на восьмом месте. Также отметим россиянку Эльвину Каримову, которая заняла второе место в списке бомбардиров и вошла в символическую сборную Суперфинала Мировой лиги. Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград» Константин Родионов Следующая >