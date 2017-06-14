|Волгоградки бронзовые призеры Мировой лиги
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|14.06.2017 01:32
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Суперфинал Мировой лиги проводился в китайском Шанхае. Россиянки на предварительном этапе попали в группу «А», где конкуренцию им составили команды США, Голландии и Японии. Учинив разгром японкам, в следующей игре наша команда сумела вырвать победу у Голландии лишь в серии послематчевых пенальти. А вот в матче с американками, от сборной России отвернулась удача под самый занавес заключительной четверти. Стоит отметить, что за последние годы россиянкам в личных встречах против сборной США, которые являются действующими обладательницами четырех титулов (Олимпийские игры, чемпионат мира, Панамериканские игры, Мировая лига), ни разу не удавалось разжиться хотя бы одним баллом.
Россия – Япония – 18:9 (5:1, 5:2, 3:3, 5:3).
Россия – Голландия – 14:12 (3:4, 2:5, 2:1, 3:0, по пен. 4:2).
Россия – США – 12:13 (3:4, 5:6, 2:1, 2:2).
Заняв второе место в группе, россиянки в четвертьфинале попали на сборную Китая и сумели ее одолеть практически без труда. В полуфинале нашей команде вновь не повезло. Ведя в счете по ходу матча с Канадой, сборная России умудрилась растерять преимущество и в итоге проиграть в один мяч. Поражение в полуфинале отправило россиянок в «утешительный финал», а точнее матч за третье место, где команда Александра Гайдукова нанесла поражение Венгрии и стала обладателем бронзовых медалей розыгрыша Мировой лиги – 2016/17.
Россия – Китай – 16:8 (4:2, 5:0, 5:3, 2:3).
Россия – Канада – 10:11 (5:3, 3:1, 2:3, 0:4).
Россия – Венгрия – 9:7 (3:1, 1:2, 2:0, 3:4).
Сборная США, как и ожидалось, стала победителем Мировой лиги, обыграв в финале команду Канады – 12:6 (2:1, 4:3, 3:2, 3:0).
Лучшим бомбардиром турнира стала Катарина ван дер Слот (Голландия). Волгоградка Ольга Горбунова, наряду с Анастасией Симанович, капитаном сборной России Екатериной Прокофьевой и Хэйли МакКилви (Канада), расположилась на восьмом месте. Также отметим россиянку Эльвину Каримову, которая заняла второе место в списке бомбардиров и вошла в символическую сборную Суперфинала Мировой лиги.
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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