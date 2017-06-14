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Двое из «Каустика» и трое из «Динамо» в сборной страны Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
14.06.2017 07:36

Двое из «Каустика» и трое из «Динамо» в сборной страны

 Представители волгоградских гандбольных клубов вызваны в состав российских сборных.


Менее полутора месяцев остается до старта ХХl мужского Чемпионата мира среди молодежных сборных, который пройдет с 18-го по 30-е июля в Алжире. В рамках подготовки к мировому первенству, молодежная сборная России начала учебно-тренировочный сбор в подмосковном наукограде Протвино. На УТС (продлится до 25-го июня), старший тренер нашей команды Степан Сидорчук вызвал 19 гандболистов, среди которых два представителя волгоградского «Каустика». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Вратари: Андрей Верещагин (Астрахань), Юрий Сергеев (Саратов), Алексей Крикунов (Краснодар).

Полевые игроки: Евгений Дземин, Тимофей Масленников, Виктор Фурцев, Михаил Шарков, Сергей Болотин и Евгений Прокопьев (все Чехов, Московская область), Максим Михалин (оба - Краснодар), Марк Ларин (Москва), Михаил Виноградов и Алексей Фокин (оба - Волгоград), Арсений Ухваркин и Александр Ермаков (оба - Астрахань), Алексей Фитилев (Чехия), Сергей Горпишин (Германия), Александр Синицын (Санкт-Петербург).

Три игрока женской гандбольной команды волгоградского «Динамо» отправились в состав сборной России U-19, которая в подмосковном Звенигороде ведет планомерную подготовку к Чемпионату Европы – 2017. Первенство континента пройдет с 28-го июля по 8-е августа в словенском Целе. В рамках подготовки к ЕВРО – 2017 россиянки сыграют на товарищеском турнире в Румынии с 22-го по 26-е июля. Соперниками нашей команды на румынском турнире станут сборные Румынии, Франции и Голландии.

Старший тренер сборной России U-19 Вячеслав Кириленко вызвал на учебно-тренировочный сбор 20 гандболисток.

Вратари: Анастасия Ваганова («Астраханочка»), Мария Дувакина («Динамо»), Серафима Тиханова («Звезда»), Маргарита Орлова («Лада»).

Полевые игроки: Екатерина Зеленкова, Светлана Иванова, Галина Измайлова, Светлана Кремнева, Кристина Сорокина, Милана Таженова, Анна Шапошникова, Светлана Шевелева (все - «Астраханочка»), Кристина Алирзаева, Анастасия Брежнева, (обе - «Динамо»), Александра Давиденко, Милана Рзаева (обе - «Кубань»), Мария Дудина («Звезда»), Ольга Щербак («Лада»), Ксения Обуховская («Университет»), Екатерина Королева («Ставпрополье-СКФУ»).

Фото – официальный сайт ФГР

Константин Родионов

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