

Женская национальная сборная России по гандболу отправилась в Польшу на ответный поединок отборочного этапа к Чемпионату мира – 2017. Встреча пройдет в польском городе Кошалине сегодня 15-го июня. В первом стыковом поединке, который прошел в Астрахани, наша команда одержала победу со счетом - 31:20, и обыграть полячек по сумме двух встреч, как говорится, дело техники. В случае победы сборная России обеспечит себе путевку на мировой форум 2017 года.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации гандбола России, главный тренер нашей команды Евгений Трефилов на ответный матч с Польшей вызвал 18 гандболисток, среди которых представительница волгоградского «Динамо» Полина Ведехина.

Вратари: Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»).

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Екатерина Левша («Астраханочка»).

Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Ксения Карпачева («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»).

Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе – «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Луч»).

Левые полусредние: Полина Ведехина («Динамо»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Людмила Постнова («Астраханочка»).

Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»).

Константин Родионов,

фото из архива автора.