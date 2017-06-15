|Полина Ведехина укрепила сборную России
|Спорт Волгоград
|15.06.2017 01:15
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации гандбола России, главный тренер нашей команды Евгений Трефилов на ответный матч с Польшей вызвал 18 гандболисток, среди которых представительница волгоградского «Динамо» Полина Ведехина.
Вратари: Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»).
Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Екатерина Левша («Астраханочка»).
Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Ксения Карпачева («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»).
Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе – «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Луч»).
Левые полусредние: Полина Ведехина («Динамо»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Людмила Постнова («Астраханочка»).
Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»).
Константин Родионов,
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