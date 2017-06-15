Россия U-17 готовится к отбору на ЕВРО – 2018

Женская юниорская сборная России по футболу U-17 проведет учебно-тренировочный сбор в Москве.

Женская юниорская сборная России по футболу ведет подготовку к 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы – 2018 U-17, который пройдет в Швеции с 16-го по 22-е октября текущего года. Помимо хозяек мини-турнира шведок, за выход в Элитный раунд конкуренцию россиянкам составят сборные Хорватии и Израиля. Решающий раунд отбора на ЕВРО – 2018 состоится весной будущего года. Учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к отборочному этапу на европейский форум пройдет с 20-го по 30-е июня. В рамках сбора сборная России сыграет два контрольных матча, которые запланированы на 26-е и 28-е июня. На стадионе «Спартаковец» команда Валентина Гаввы встретится с мужской командой столичной спортшколы «Спартак-2» (юноши 2004 года рождения) и сборной Москвы (девушки1999 - 2000 годов рождения). - Большинство игроков, которые примут участие в сборе, мы уже приглашали в сборную. Но есть исключения. Впервые к нам присоединятся вратарь Ольга Недоленко, полузащитник Мария Козик и нападающая Диана Памен, которые выступают за московские команды. Недоленко играла против нас в спаррингах на апрельских селекционных сборах, которые мы также проводили в Москве. Оля – молодая перспективная футболистка, и тренерский штаб хочет посмотреть на нее в тренировочном процессе. Памен, которая выступает за сборную Москвы среди игроков 2002 года рождения, оставила очень приятные впечатления в играх против мальчиков. Своей настырностью, забитыми голами Диана заслужила вызов в нашу команду. За московскую сборную играет также Козик, которая хорошо выглядит на своей позиции. К сожалению, из-за травмы колена Маша много пропустила, но сейчас восстановилась, полноценно тренируется и потихоньку возвращается в игровой режим. Наша сборная продолжает готовиться к мини-турниру 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2018 в Швеции, и предстоящий сбор – один из этапов этой подготовки. После мы планируем собраться в сентябре, а завершим ее мини-сбором непосредственно накануне старта квалификации, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Валентин Гавва. На московский сбор тренерский штаб сборной России U-17 вызвал следующих футболисток. Вратари: Арина Жукова («Звезда-2005» Пермь), Ольга Недоленко («Строгино» Москва). Защитники: Виктория Клочко (ДЮСШ «Победа» Новороссийск), Анастасия Кулакова, Анастасия Фролова (обе - «Чертаново» Москва), Анастасия Первушина (СДЮСШОР №11 Самара), Юлия Плешкова («Россиянка-УОР» Московская область), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань). Полузащитники: Анастасия Говор, Ольга Белоусова, Мария Козик, Дарья Солонович, Анастасия Тренькина (все - «Чертаново» Москва), Елизавета Лазарева («Рязань-ВДВ» Рязань), Дарья Павлова (СШОР по ИВС – «Россиянка» Московская область), Татьяна Петрова («Россиянка» Московская область), Маргарита Степанова («Алтай» Барнаул). Нападающие: Жозе-Диана Памен Тчато («Легион» Москва), Варвара Рубцова, Анастасия Шалимова (обе - «Чертаново» Москва). Константин Родионов Следующая >