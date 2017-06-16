«Ротор-Волгоград» отправился в Абрау-Дюрсо

Флагман футбола Волгоградской области отправился на предсезонный сбор.

15-го июня, футболисты волгоградского «Ротора» отправились на первый и единственный предсезонный учебно-тренировочный сбор в Краснодарский край. Тренироваться команда Валерия Есипова будет в двухразовом режиме в течение двух недель. В Абрау-Дюрсо волгоградцы также сыграют пять товарищеских матчей. Один из соперников уже известен. Это недавний конкурент «Ротора» по зоне «Юг» второго дивизиона футбольный клуб «Дружба» из Майкопа. Игра с дружными адыгейцами состоится 18-го июня. Еще четыре контрольных встречи запланированы на 20-е, 23-е, 26-е и 29-е июня. Кто из соперников составит нашей команде пару по тренировочному спаррингу, станет известно чуть позже. Как сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград» Олег Бусло, 30-го июня команда вернется домой и получит два выходных, после чего продолжит подготовку к старту первенства Футбольной национальной лиги. На сбор в Краснодарский край главный тренер нашей команды Валерий Есипов взял 23-и футболиста. Вратари: Илья Гаврилов, Александр Кобозев, Валерий Поляков. Полевые игроки: Виктор Гараев, Александр Сидоричев, Илья Ионов, Игорь Крутов, Сергей Сечин, Олег Николаев, Евгений Чабанов, Данила Хахалев, Иван Дранников, Наиль Замалиев, Владимир Романенко, Артур Рылов, Роман Концедалов, Андрей Киреев, Мухаммад Султонов, Михаил Бирюков, Виктор Борзых, Владислав Сысуев, Александр Столяренко и Антон Пискунов. Напомним, что старт первенства ФНЛ намечен на 8-е июля. В этот день наша команда совершит вояж в Подмосковье, где встретится с коллективом «Химки» из одноименного города. Матч будет иметь двойной интерес, поскольку ожидается дерби двух в недалеком прошлом партнеров по «Ротору», а ныне главных тренеров Валерия Есипова и Олега Стогова. Константин Родионов,

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