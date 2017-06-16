|«Ротор-Волгоград» отправился в Абрау-Дюрсо
|Спорт Волгоград
|16.06.2017 06:32
|
Как сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ФК «Ротор-Волгоград» Олег Бусло, 30-го июня команда вернется домой и получит два выходных, после чего продолжит подготовку к старту первенства Футбольной национальной лиги.
На сбор в Краснодарский край главный тренер нашей команды Валерий Есипов взял 23-и футболиста.
Вратари: Илья Гаврилов, Александр Кобозев, Валерий Поляков.
Полевые игроки: Виктор Гараев, Александр Сидоричев, Илья Ионов, Игорь Крутов, Сергей Сечин, Олег Николаев, Евгений Чабанов, Данила Хахалев, Иван Дранников, Наиль Замалиев, Владимир Романенко, Артур Рылов, Роман Концедалов, Андрей Киреев, Мухаммад Султонов, Михаил Бирюков, Виктор Борзых, Владислав Сысуев, Александр Столяренко и Антон Пискунов.
Напомним, что старт первенства ФНЛ намечен на 8-е июля. В этот день наша команда совершит вояж в Подмосковье, где встретится с коллективом «Химки» из одноименного города. Матч будет иметь двойной интерес, поскольку ожидается дерби двух в недалеком прошлом партнеров по «Ротору», а ныне главных тренеров Валерия Есипова и Олега Стогова.
Константин Родионов,
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
06:32
«Ротор-Волгоград» отправился в Абрау-Дюрсо
-
05:51
В Волгограде восстанавливают Третью Продольную
-
15.06.2017 23:58
Россия U-17 готовится к отбору на ЕВРО – 2018
-
15.06.2017 18:33
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
15.06.2017 18:26
Новым ректором ВГСПУ стал бывший председатель комитета по образованию
-
15.06.2017 17:25
В Волгограде изменят схему дорожного движения
-
15.06.2017 17:18
В Волгоградской области клещи покусали полторы тысячи человек
-
15.06.2017 16:27
«Прямая линия с Путиным» прошла без вопросов о Волгограде
-
15.06.2017 15:52
Сколько можно пить: Минздрав рассчитал безопасные дозы алкоголя
-
15.06.2017 15:37
В Волгограде квартирная мошенница получила условный срок
-
15.06.2017 15:16
Житель Волгоградской области смог задать вопрос Путину
-
15.06.2017 14:42
В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции
-
15.06.2017 14:27
В Волгоградской области запустили новую канатную машину
-
15.06.2017 14:19
Волгоградцы сообщат природоохранному прокурору об экологических преступлениях