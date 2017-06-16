Российские гандболистки завоевали путевку на ЧМ – 2017

Женская национальная сборная России по гандболу одержала победу в ответном матче квалификации Чемпионата мира – 2017.

Одержав победу в первом стыковом матче в Астрахани над сборной Польши – 31:20, в ответном поединке россиянкам оставалось лишь удержать добытое преимущество, поскольку отыграть разницу в одиннадцать мячей, да еще и у действующих олимпийских чемпионок, задача практически нереальная. В целом так и получилось, при этом наша команда не отсиживалась в обороне, а по традиции атаковала и в итоге одержала победу – 32:28. Четыре мяча записала себе в актив представительница волгоградского «Динамо» Полина Ведехина. - Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте. Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков. Встречи с польской командой показали, что у некоторых игроков очень большой потенциал. Правда, я не буду называть их имена. Есть крылатая фраза - учиться, учиться и еще раз учиться. В спорте ее сформулировали немного по-другому - работать, работать и работать. И впереди у нас еще много работы. Пока же мне еще раз хочется поздравить с тем, что женская сборная России вышла на чемпионат мира! – рассказал пресс-службе Федерации гандбола России главный тренер нашей команды Евгений Трефилов. Польша - Россия - 28:32 (14:15).

Россия: Дарья Самохина, Анна Сень - по 5 мячей, Дарья Дмитриева, Марина Судакова, Полина Ведехина - по 4, Елизавета Малашенко, Антонина Скоробогатченко - по 3, Людмила Постнова - 2, Майя Петрова, Виктория Жилинскайте - по 1. Чемпионат мира – 2017 среди женских команд пройдет в Германии с 1-го по 17-е декабря. Женская национальная сборная России четыре раза выигрывала медали мировых первенств, и все четыре раза золотые (2001, 2005, 2007, 2009). На Олимпийских играх россиянки становились серебряными призерами (Пекин – 2008), и один раз выиграли золото (Рио-де-Жанейро – 2016). А вот на чемпионатах Европы золото нашей команде пока не покорялось. Дважды сборная России была обладателем бронзовых (2000, 2008), и один раз серебряных наград (2006). Фото – официальный сайт ФГР Константин Родионов Следующая >