|Российские гандболистки завоевали путевку на ЧМ – 2017
|Спорт Главные новостиВолгоград
|16.06.2017 07:39
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- Самое главное, сезон завершился на мажорной ноте. Сейчас у игроков будет отпуск, но уже 14 июля я всех жду на первом подготовительном сборе. Посмотрим, кто в нем будет принимать участие, боюсь, что немногие. Вероятно, продолжится обновление команды, на чемпионате мира увидим молодых игроков. Встречи с польской командой показали, что у некоторых игроков очень большой потенциал. Правда, я не буду называть их имена. Есть крылатая фраза - учиться, учиться и еще раз учиться. В спорте ее сформулировали немного по-другому - работать, работать и работать. И впереди у нас еще много работы. Пока же мне еще раз хочется поздравить с тем, что женская сборная России вышла на чемпионат мира! – рассказал пресс-службе Федерации гандбола России главный тренер нашей команды Евгений Трефилов.
Польша - Россия - 28:32 (14:15).
Чемпионат мира – 2017 среди женских команд пройдет в Германии с 1-го по 17-е декабря. Женская национальная сборная России четыре раза выигрывала медали мировых первенств, и все четыре раза золотые (2001, 2005, 2007, 2009). На Олимпийских играх россиянки становились серебряными призерами (Пекин – 2008), и один раз выиграли золото (Рио-де-Жанейро – 2016). А вот на чемпионатах Европы золото нашей команде пока не покорялось. Дважды сборная России была обладателем бронзовых (2000, 2008), и один раз серебряных наград (2006).
Фото – официальный сайт ФГР
Константин Родионов
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