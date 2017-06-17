Женская национальная сборная России по баскетболу одержала победу в стартовом матче Чемпионата Европы – 2017.

В первом матче «Евробаскета – 2017» россиянкам противостояли баскетболистки сборной Латвии. Игра не получилась для нашей команды «легкой прогулкой», и будь латышки чуть поудачливее, итоговый счет на табло мог быть совершенно противоположным. Но в этот вечер сила и баскетбольная фортуна была на стороне сборной России. В итоге победа со счетом – 71:59. Самой результативной в составе нашей команды стала Эпифания Принс, которая к 19 очкам добавила 9 подборов. Итоговый дабл-дабл Марии Вадеевой – 15 очков и 12 подборов. Еще 12 очков на свой счет записала Евгения Белякова. Самой результативной в составе сборной Латвии стала Элина Бабкина, в активе которой 20 очков. - Сборная Латвии – очень неудобный для нас соперник. И в том матче, который наша команда проиграла ей два года назад, счет подборов оказался равным – 40:40. Думаю, что это не «диагноз». Просто так вышло именно с этим соперником. Стартовый матч. Игроки ждали этот чемпионат два года, долго к нему готовились. Новый зал, свежие мячи. Горячая обстановка на трибунах. Я не думаю, что наши игроки боялись сборную Латвии. Скорее, было предстартовое волнение, не позволявшее принимать решения, которые в спокойной ситуации принимаются не задумываясь. Но в какой-то момент совершили рывок, вышли вперед. И в дальнейшем уже не позволили сопернику хотя бы сравнять счет. В итоге сборная России вела в счете 27 минут из 40. А волнение... После первой игры оно должно уйти. Расслабляться, почивать на лаврах или отдыхать, конечно, нельзя. Это ведь была только стартовая игра. Но, думаю, лед сломан. Нам нужно идти дальше и завтра сделать второй шаг – хорошо сыграть против сборной Бельгии, - рассказал пресс-службе Российской федерации баскетбола главный тренер нашей команды Александр Васин. Латвия – Россия – 59:71 (17:12; 7:22; 19:19; 16:18).

Латвия: Бабкина - 20, Штейнберга - 15, Башко-Мельнбарде - 9, Путнина - 6, Брумерман - 4, Лакса - 3, Крастина - 2, Креслина, Витола, Якобсоне, Дреймане, Страутмане.

Россия: Принс - 19, Вадеева - 15, Белякова - 12, Беглова - 9, Виеру - 4, Жосселина - 4, Кириллова - 4, Черепанова - 2, Тихоненко - 2, Левченко, Жедик, Мусина.

Судьи: Май Форсберг (Дания); Геллерт Капитань (Венгрия); Озлем Ялман (Турция).

Стадион: «Краловка Арена» (Прага, Чехия). Вместимость: 2500 зрителей. Следующий матч группового этапа «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет сегодня 17-го июня против команды Бельгии. Полный состав национальной сборной России на Чемпионате Европы – 2017. Защитники: Елена Беглова (29 лет, 175 см), Евгения Белякова (30 лет, 184 см), Наталья Жедик (28 лет, 184 см), Елена Кириллова (31 год, 185 см), Ксения Левченко (21 год, 168 см), Эпифания Принс (29 лет, 175 см). Форварды: Жосселина Майга (21 год, 193 см), Раиса Мусина (19 лет, 191 см), Мария Черепанова (29 лет, 190 см). Центровые: Мария Вадеева (18 лет, 194 см), Наталья Виеру (27 лет, 200 см), Ксения Тихоненко (24 года, 191 см). Фото – официальный сайт РФБ Константин Родионов Следующая >