|Россиянки с победы стартовали на «Евробаскете – 2017»
|Спорт
|17.06.2017 00:41
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Самой результативной в составе нашей команды стала Эпифания Принс, которая к 19 очкам добавила 9 подборов. Итоговый дабл-дабл Марии Вадеевой – 15 очков и 12 подборов. Еще 12 очков на свой счет записала Евгения Белякова. Самой результативной в составе сборной Латвии стала Элина Бабкина, в активе которой 20 очков.
- Сборная Латвии – очень неудобный для нас соперник. И в том матче, который наша команда проиграла ей два года назад, счет подборов оказался равным – 40:40. Думаю, что это не «диагноз». Просто так вышло именно с этим соперником. Стартовый матч. Игроки ждали этот чемпионат два года, долго к нему готовились. Новый зал, свежие мячи. Горячая обстановка на трибунах. Я не думаю, что наши игроки боялись сборную Латвии. Скорее, было предстартовое волнение, не позволявшее принимать решения, которые в спокойной ситуации принимаются не задумываясь. Но в какой-то момент совершили рывок, вышли вперед. И в дальнейшем уже не позволили сопернику хотя бы сравнять счет. В итоге сборная России вела в счете 27 минут из 40. А волнение... После первой игры оно должно уйти. Расслабляться, почивать на лаврах или отдыхать, конечно, нельзя. Это ведь была только стартовая игра. Но, думаю, лед сломан. Нам нужно идти дальше и завтра сделать второй шаг – хорошо сыграть против сборной Бельгии, - рассказал пресс-службе Российской федерации баскетбола главный тренер нашей команды Александр Васин.
Латвия – Россия – 59:71 (17:12; 7:22; 19:19; 16:18).
Следующий матч группового этапа «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет сегодня 17-го июня против команды Бельгии.
Полный состав национальной сборной России на Чемпионате Европы – 2017.
Защитники: Елена Беглова (29 лет, 175 см), Евгения Белякова (30 лет, 184 см), Наталья Жедик (28 лет, 184 см), Елена Кириллова (31 год, 185 см), Ксения Левченко (21 год, 168 см), Эпифания Принс (29 лет, 175 см).
Форварды: Жосселина Майга (21 год, 193 см), Раиса Мусина (19 лет, 191 см), Мария Черепанова (29 лет, 190 см).
Центровые: Мария Вадеева (18 лет, 194 см), Наталья Виеру (27 лет, 200 см), Ксения Тихоненко (24 года, 191 см).
Фото – официальный сайт РФБ
Константин Родионов
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