|Четыре волгоградки вызваны сборную страны
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|17.06.2017 03:45
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Как сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский, в числе 25-и ватерполисток, вызванных под знамена сборной России, четыре представительницы волгоградского «Спартака». Это Анастасия Верхоглядова (на фото), Ольга Горбунова, Василиса Подельщикова и Наталья Чурзина.
Чемпионат мира – 2017 по водному поло среди женщин пройдет с 16-го по 28-е июля в Будапеште. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе «D», где конкуренцию ей за выход в серию плей-офф составят команды Австралии, Казахстана и Греции.
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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