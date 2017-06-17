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Четыре волгоградки вызваны сборную страны Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
17.06.2017 03:45

Анастасия Верхоглядова

 Главный тренер женской национальной сборной России по водному поло Александр Гайдуков вызвал в команду четырех представительниц волгоградского «Спартака».


Женская национальная сборная России в рамках подготовки к Чемпионату мира – 2017, начала учебно-тренировочный сбор на базе спортивного центра «Озеро Круглое». Сбор продлится десять дней, после чего россиянки отправятся на международный турнир Испанию, где сыграют с хозяйками турнира, а также с командами Греции и Италии.

Как сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский, в числе 25-и ватерполисток, вызванных под знамена сборной России, четыре представительницы волгоградского «Спартака». Это Анастасия Верхоглядова (на фото), Ольга Горбунова, Василиса Подельщикова и Наталья Чурзина.

Чемпионат мира – 2017 по водному поло среди женщин пройдет с 16-го по 28-е июля в Будапеште. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе «D», где конкуренцию ей за выход в серию плей-офф составят команды Австралии, Казахстана и Греции.

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов

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