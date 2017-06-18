|Поражение в овертайме
|Спорт
|18.06.2017 01:17
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Самыми результативными в составе нашей команды стали Эпифания Принс (17 очков), оформившая дабл-дабл Мария Вадеева (16 очков + 14 подборов), и Евгения Белякова (14 очков). У сборной Бельгии лучшей на площадке была Эмма Миссеман, в активе которой 23 очка.
- Не думаю, что неудачная первая четверть стала результатом недооценки соперника. Сборная Бельгии – вполне боеспособная единица. Эта команда хорошо прошла квалификацию. Да, 10 лет она не играла в финальных турнирах чемпионата Европы. Но состав очень сильный – во главе с Энн Воутерс, которая старше некоторых наших молодых игроков в два раза и провела великолепную карьеру. Восходящая звезда Эмма Миссеман. В этой связке и есть главная сила бельгийской сборной. Плюс сегодня к ней присоединилась задняя линия, игроки которой атаковали с высоким процентом. Завтра мы будем очень серьезно разбираться в причинах неудачной игры. Почему так теряем над ней контроль? Для нас на групповой стадии такой «холодный душ» был важен. Но теперь, чтобы идти дальше, необходимо сделать правильные выводы. У нас по-прежнему хорошие шансы на выход из группы. В том числе – даже с первого места, - подвел итог пресс-службе Российской федерации баскетбола наставник нашей команды Александр Васин.
Заключительный поединок группового раунда «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет 19-го июня против команды Черногории.
Россия – Бельгия – 75:76 ОТ (15:29; 17:17; 17:15; 19:7; 7:8).
Фото – официальная страница РФБ в Facebook
Константин Родионов
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