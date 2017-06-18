Женская национальная сборная России по баскетболу проиграла во втором матче «Евробаскета – 2017».

Женская сборная России не смогла одолеть команду Бельгии во втором матче группового раунда Чемпионата Европы – 2017. Соперницы нашей команды еще в первой четверти сумели создать двузначный отрыв в очках, и удерживали его практически на протяжении всего матча. Лишь в заключительном периоде россиянки отыграли отставание и перевели игру в овертайм, однако в дополнительное время баскетбольная фортуна была на стороне сборной Бельгии. Как итог поражение с минимальным счетом – 75:76. Самыми результативными в составе нашей команды стали Эпифания Принс (17 очков), оформившая дабл-дабл Мария Вадеева (16 очков + 14 подборов), и Евгения Белякова (14 очков). У сборной Бельгии лучшей на площадке была Эмма Миссеман, в активе которой 23 очка. - Не думаю, что неудачная первая четверть стала результатом недооценки соперника. Сборная Бельгии – вполне боеспособная единица. Эта команда хорошо прошла квалификацию. Да, 10 лет она не играла в финальных турнирах чемпионата Европы. Но состав очень сильный – во главе с Энн Воутерс, которая старше некоторых наших молодых игроков в два раза и провела великолепную карьеру. Восходящая звезда Эмма Миссеман. В этой связке и есть главная сила бельгийской сборной. Плюс сегодня к ней присоединилась задняя линия, игроки которой атаковали с высоким процентом. Завтра мы будем очень серьезно разбираться в причинах неудачной игры. Почему так теряем над ней контроль? Для нас на групповой стадии такой «холодный душ» был важен. Но теперь, чтобы идти дальше, необходимо сделать правильные выводы. У нас по-прежнему хорошие шансы на выход из группы. В том числе – даже с первого места, - подвел итог пресс-службе Российской федерации баскетбола наставник нашей команды Александр Васин. Заключительный поединок группового раунда «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет 19-го июня против команды Черногории. Россия – Бельгия – 75:76 ОТ (15:29; 17:17; 17:15; 19:7; 7:8).

Россия: Принс - 17, Вадеева - 16, Белякова - 14, Кириллова - 9, Жосселина - 8, Тихоненко - 6, Беглова - 5, Черепанова, Виеру, Жедик, Мусина, Левченко.

Бельгия: Мессеман - 23, Ваутерс - 20, Ванло - 7, Деларе - 4, Раман - 3, Местдаг - 2, Линскенс - 1, Гелдоф, Карпро, Хендрикс, Науэларс.

Судьи: Луис Кастильо Ларрока (Испания), Марек Кукельчик (Словакия), Андрада Чендер (Румыния).

Чехия, Прага. Стадион «Краловка Арена». 1 000 зрителей (при вместимости 2 500). Фото – официальная страница РФБ в Facebook Константин Родионов Следующая >