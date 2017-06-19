Женская национальная сборная России по баскетболу одержала победу в третьем матче группового раунда Чемпионата Европы – 2017.

В заключительном матче группового этапа россиянки встречались с командой Черногории и нанесли ей поражение со счетом – 78:54. Сразу четыре баскетболистки сборной России набрали двузначное количество очков. Это Эпифания Принс (13), Евгения Белякова (11), Жосселина Майга (по 11) и Наталья Виеру (10). Победа над Черногорией позволила россиянкам занять второе место в группе «D». В матче 1/8 финала «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет с командой Греции, занявшей третье место в группе «С». Матч состоится 20-го июня. Стоит отметить, что сборная Греции стала единственной командой, обыгравшей Россию перед Чемпионатом Европы – 2017, учитывая товарищеские и официальные матчи, которых наша команда сыграла 14. Черногория – Россия – 54:78 (18:21; 16:17; 15:19; 5:21).

Черногория: Робинсон - 17, Перованович - 13, Скерович - 10, Йованович - 7, Вучетич - 4, Муйович - 3, Пашич, Алексич, Попович, Милосев, Матович, Ракович.

Россия: Принс - 13, Жосселина - 11, Белякова - 11, Виеру - 10, Кириллова - 9, Тихоненко - 8, Вадеева - 6, Черепанова - 4, Беглова - 2, Мусина - 2, Левченко - 2, Жедик. Фото – официальная страница РФБ в Facebook Константин Родионов Следующая >