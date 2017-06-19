ОАО ЕДКММ
Россиянки вышли в плей-офф «Евробаскета – 2017» Печать
Спорт Главные новости
19.06.2017 23:54

Черногория – Россия – 54:78 (18:21; 16:17; 15:19; 5:21).

 Женская национальная сборная России по баскетболу одержала победу в третьем матче группового раунда Чемпионата Европы – 2017.


В заключительном матче группового этапа россиянки встречались с командой Черногории и нанесли ей поражение со счетом – 78:54.

Сразу четыре баскетболистки сборной России набрали двузначное количество очков. Это Эпифания Принс (13), Евгения Белякова (11), Жосселина Майга (по 11) и Наталья Виеру (10).

Победа над Черногорией позволила россиянкам занять второе место в группе «D». В матче 1/8 финала «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет с командой Греции, занявшей третье место в группе «С». Матч состоится 20-го июня. Стоит отметить, что сборная Греции стала единственной командой, обыгравшей Россию перед Чемпионатом Европы – 2017, учитывая товарищеские и официальные матчи, которых наша команда сыграла 14.

Черногория – Россия – 54:78 (18:21; 16:17; 15:19; 5:21).
Черногория: Робинсон - 17, Перованович - 13, Скерович - 10, Йованович - 7, Вучетич - 4, Муйович - 3, Пашич, Алексич, Попович, Милосев, Матович, Ракович.
Россия: Принс - 13, Жосселина - 11, Белякова - 11, Виеру - 10, Кириллова - 9, Тихоненко - 8, Вадеева - 6, Черепанова - 4, Беглова - 2, Мусина - 2, Левченко - 2, Жедик.

Фото – официальная страница РФБ в Facebook

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru