|Россиянки вышли в плей-офф «Евробаскета – 2017»
|Спорт Главные новости
|19.06.2017 23:54
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Сразу четыре баскетболистки сборной России набрали двузначное количество очков. Это Эпифания Принс (13), Евгения Белякова (11), Жосселина Майга (по 11) и Наталья Виеру (10).
Победа над Черногорией позволила россиянкам занять второе место в группе «D». В матче 1/8 финала «Евробаскета – 2017» сборная России сыграет с командой Греции, занявшей третье место в группе «С». Матч состоится 20-го июня. Стоит отметить, что сборная Греции стала единственной командой, обыгравшей Россию перед Чемпионатом Европы – 2017, учитывая товарищеские и официальные матчи, которых наша команда сыграла 14.
Черногория – Россия – 54:78 (18:21; 16:17; 15:19; 5:21).
Фото – официальная страница РФБ в Facebook
Константин Родионов
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