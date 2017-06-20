Российские пляжники готовятся к Евролиге



С 19-го по 22-е июня национальная сборная России по пляжному футболу проведет в Москве учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к первому этапу Евролиги – 2017, который пройдет в Сербии. Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, на московский УТС главный тренер нашей команды Михаил Лихачев вызвал 15 футболистов. По итогам сбора будут определены десять игроков, которые войдут в окончательную заявку на первый этап Евролиги – 2017.

Традиционно в состав главной команды страны вызваны два игрока, хорошо знакомые волгоградским любителям пляжного футбола. Это голкипер Максим Чужков и полевой игрок Дмитрий Шишин. Оба в составе волгоградского «Ротора», к слову просуществовавшего всего три года, становились чемпионами и обладателями Кубка России (2014). А годом ранее выиграли серебряные медали чемпионата и бронзу в кубке.

Состав сборной России на московский сбор.

Вратари: Максим Чужков («Локомотив», Москва), Иван Островский («Кристалл», Санкт-Петербург), Максим Роговский (ЦСКА).

Полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Борис Никоноров, Егор Шайков, Николай Крышанов (все – «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин, Алексей Ильинский (все – «Кристалл»), Владислав Аксенов, Владислав Жариков (оба – «Строгино», Москва), Андрей Новиков («Спартак», Москва).

Отмечается, что к работе с основной сборной впервые привлечены два футболиста: вратарь Максим Роговский и полевой Андрей Новиков. При этом Новиков выступал за молодежный состав сборной России на турнире «Inter Cup» весной 2017 года, а Роговский экипировку российской сборной примерит впервые.

«Европейская лига по пляжному футболу» является ежегодным соревнованием среди сборных команд Старого Света. В лиге есть два дивизиона – «A» и «B», в каждом по 12 команд. Больше всех побед в розыгрыше Евролиги на счету сборных Португалии (2002, 2007, 2008, 2010, 2015) и Испании (1999, 2000, 2001, 2003, 2006). Национальная сборная России четыре раза становилась обладателем престижного трофея (2009, 2011, 2013, 2014). По одному разу золотые медали турнира выигрывали сборные команды Германии (1998), Франции (2004), Италии (2005), Швейцарии (2012) и Украины (2016).

Сборная России по пляжному футболу, в отличие от своих старших братьев из большого футбола, является одной из самых титулованных команд в мире. Помимо четырех побед в Евролиге, наша команда дважды выигрывала золото чемпионатов мира (2011, 2013), дважды побеждала в Кубке Европы (2010, 2012), и трижды становилась сильнейшей в «Межконтинентальном кубке» (2011, 2012, 2015). В 2015 году также заняла первое место на «Европейских играх» в Азербайджане.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов