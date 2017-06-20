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«Ротор» узнал спарринг-партнеров Печать
Спорт Волгоград
20.06.2017 23:57

«Ротор» узнал спарринг-партнеров

 Стали известны соперники футбольного клуба «Ротор-Волгоград» в контрольных матчах на сборе в Краснодарском крае.


После первого контрольного поединка с майкопской «Дружбой», в котором волгоградцы одержали победу с крупным счетом – 9:0, наша команда на учебно-тренировочном сборе в Абрау-Дюрсо сыграет еще четыре игры.

23-го июня, команда Валерия Есипова двумя разными составами сыграет два матча. В 11:00 «сине-голубые» в Абрау-Дюрсо сразятся с «Черноморцем» из Новороссийска, а в 17:30 в Краснодаре с местным коллективом «Кубань». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград».

Вечером 26-го июня флагман футбола Волгоградской области еще раз померится силами с «Черноморцем», игра состоится на учебно-тренировочной базе «Футбольный мир». А 29-го июня «Ротор» снова сыграет с «Кубанью», после чего сразу отправится в родной город-герой Волгоград.

Старт первенства Футбольной национальной лиги намечен на 8-е июля. В этот день наша команда совершит вояж в Подмосковье, где сыграет поединок первого тура против клуба «Химки» из одноименного города.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов

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