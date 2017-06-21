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«Траур» сборной России на «Евробаскете – 2017». Видео Печать
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21.06.2017 03:54

Россия – Греция – 58:62 (15:19; 17:9; 4:22; 22:12).

 Женская национальная сборная России по баскетболу проиграла в 1/8 финала Чемпионата Европы – 2017.


«Траур» в заголовке действительно не ошибка. Может быть, и не так обидно было бы поражение в 1/8 финала «Евробаскета – 2017» от Греции, но последствия этого проигрыша реально расстраивают всех российских любителей баскетбола.

Россиянки на равных сражались с соперницами, но откровенно провалили третью четверть, за время которой сумели набрать всего четыре очка. А в заключительном периоде наша команда кинулась в отчаянную погоню, но так и не сумела настигнуть посланниц древней Эллады. За две минуты до финальной сирены отставание составляло пять очков, а 37 секунд до конца – всего три. К сожалению, гречанки забили в решающий момент, и в итоге одержали победу со счетом – 62:58.

Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Вадеева, в активе которой 18 набранных очков и 21 подбор.

А теперь, следовательно, почему «траур», да потому что, вылетев в 1/8 финала Чемпионата Европы – 2017, сборная России потеряла шанс поехать на Чемпионат мира – 2018. Это будет уже третий крупнейший турнир, который пройдет без участия нашей команды. Ранее россиянки «пролетели» мимо ЧМ – 2014 и Олимпийских игр – 2016.

Россия – Греция – 58:62 (15:19; 17:9; 4:22; 22:12).
Россия: Вадеева - 18, Белякова - 11, Жосселина - 10, Жедик - 8, Беглова - 6, Принс - 3, Тихоненко - 2, Мусина, Черепанова, Левченко, Кириллова, Виеру.
Греция: Калциду - 24, Мальци - 15, Спану - 8, Спиридопулу - 8, Сотириу - 3, Фасула - 2, Никопулу - 2, Стамати, Христинаки, Лимура, Стамолампру, Косма.

Фото – страница РФБ в сети Facebook

Константин Родионов

Видео предоставлено пресс-службой Российской федерации баскетбола.

Главный тренер сборной России и Александр Васин и защитник Евгения Белякова о матче с Грецией в видеосюжете.

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