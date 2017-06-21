|«Траур» сборной России на «Евробаскете – 2017». Видео
|Спорт Главные новости
|21.06.2017 03:54
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Россиянки на равных сражались с соперницами, но откровенно провалили третью четверть, за время которой сумели набрать всего четыре очка. А в заключительном периоде наша команда кинулась в отчаянную погоню, но так и не сумела настигнуть посланниц древней Эллады. За две минуты до финальной сирены отставание составляло пять очков, а 37 секунд до конца – всего три. К сожалению, гречанки забили в решающий момент, и в итоге одержали победу со счетом – 62:58.
Самой результативной в составе нашей команды стала Мария Вадеева, в активе которой 18 набранных очков и 21 подбор.
А теперь, следовательно, почему «траур», да потому что, вылетев в 1/8 финала Чемпионата Европы – 2017, сборная России потеряла шанс поехать на Чемпионат мира – 2018. Это будет уже третий крупнейший турнир, который пройдет без участия нашей команды. Ранее россиянки «пролетели» мимо ЧМ – 2014 и Олимпийских игр – 2016.
Россия – Греция – 58:62 (15:19; 17:9; 4:22; 22:12).
Фото – страница РФБ в сети Facebook
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой Российской федерации баскетбола.
Главный тренер сборной России и Александр Васин и защитник Евгения Белякова о матче с Грецией в видеосюжете.
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