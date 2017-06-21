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«Торпедо» продали за 125 тысяч долларов Печать
Спорт
21.06.2017 05:30

«Торпедо» продали за 125 тысяч долларов

 Футбольный клуб «Торпедо» продан с аукциона за 125 тысяч долларов.


Грузинский футбольный клуб «Торпедо» из города Кутаиси продан на аукционе за триста тысяч грузинских лари, что примерно составляет 125 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство «Спутник-Грузия».

До продажи клуб «Торпедо» принадлежал мэрии города Кутаиси, а новым владельцем команды стала компания «International Soccer House». По условиям прошедшего аукциона, новый владелец «Торпедо» до окончания текущего года должен инвестировать в систему клуба пятьсот тысяч лари, примерно более 207 тысяч долларов. А с началом 2018 года, в обязанности новых владельцев входят инвестиции в размере 1,5 миллиона лари, что примерно составляет 622 тысячи долларов.

Футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси) был основан в 1945 году, но официально зарегистрирован годом позже. В Чемпионате СССР до 1989 года «Торпедо» представляло спортивный клуб автомобильного завода «Колхида». В 1948-1958 годах «автозаводцы» участвовали в первенстве Грузии и в 1949 году выиграли титул чемпиона Республики.

В 1961 году «Торпедо» впервые в своей истории стало чемпионом Группы «Б» Союзного первенства. Тогда, команде впервые удалось подняться в Высшую лигу Чемпионата Советского Союза, чего до той поры удавалось сделать лишь одному клубу Грузинской ССР«Динамо» (Тбилиси). Вплоть до сезона 1987 года, когда «Торпедо» транзитом за два сезона скатилось из Высшей до Второй лиги, коллектив из Кутаиси считался второй командой Грузинской Республики. Команда балансировала между Высшей и Первой лигами, неоднократно демонстрируя яркие сезоны. В общей сложности клуб провел 13 сезонов в Высшей лиге Союзного первенства, чего не удавалось сделать ни одному клубу Грузинской ССР, за исключением тбилисского «Динамо».

В новейшей истории «Торпедо» трижды становилось чемпионом Грузии (1999/00, 2000/01, 2001/02), и столько же раз выигрывало Кубок страны, носящий имя легендарного полузащитника сборной СССР Давида Кипиани.

Среди известных футболистов, защищавших в разное время цвета кутаисского «Торпедо» можно назвать таких известных мастеров кожаного мяча как, олимпийский чемпион 1988 года Гела Кеташвили, выступавших в составе московского «Локомотива» Малхаза Асатиани и Михаила Ашветия. Болельщики со стажем наверняка хорошо помнят игроков сборной СССРГиви Нодия, Тенгиза Сулаквелидзе, Реваза Дзодзуашвили, Георгия Дараселия, Муртаза Хурцилаву, Манучара Мачаидзе и других.

Самым ярким воспитанником кутаисского «Торпедо» является легендарный грузинский футболист Рамаз Шенгелия, который в 1978 и 1981 годах признавался лучшим футболистом Советского Союза. Домашний стадион, на котором проводит матчи «Торпедо», носит имя Рамаза Шенгелия, ушедшего из жизни 21-го июня 2012 года в возрасте 55-и лет.

Фото – официальный сайт ФК «Торпедо» (Кутаиси)

Константин Родионов

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