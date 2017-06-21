|«Торпедо» продали за 125 тысяч долларов
|Спорт
|21.06.2017 05:30
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До продажи клуб «Торпедо» принадлежал мэрии города Кутаиси, а новым владельцем команды стала компания «International Soccer House». По условиям прошедшего аукциона, новый владелец «Торпедо» до окончания текущего года должен инвестировать в систему клуба пятьсот тысяч лари, примерно более 207 тысяч долларов. А с началом 2018 года, в обязанности новых владельцев входят инвестиции в размере 1,5 миллиона лари, что примерно составляет 622 тысячи долларов.
Футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси) был основан в 1945 году, но официально зарегистрирован годом позже. В Чемпионате СССР до 1989 года «Торпедо» представляло спортивный клуб автомобильного завода «Колхида». В 1948-1958 годах «автозаводцы» участвовали в первенстве Грузии и в 1949 году выиграли титул чемпиона Республики.
В 1961 году «Торпедо» впервые в своей истории стало чемпионом Группы «Б» Союзного первенства. Тогда, команде впервые удалось подняться в Высшую лигу Чемпионата Советского Союза, чего до той поры удавалось сделать лишь одному клубу Грузинской ССР – «Динамо» (Тбилиси). Вплоть до сезона 1987 года, когда «Торпедо» транзитом за два сезона скатилось из Высшей до Второй лиги, коллектив из Кутаиси считался второй командой Грузинской Республики. Команда балансировала между Высшей и Первой лигами, неоднократно демонстрируя яркие сезоны. В общей сложности клуб провел 13 сезонов в Высшей лиге Союзного первенства, чего не удавалось сделать ни одному клубу Грузинской ССР, за исключением тбилисского «Динамо».
В новейшей истории «Торпедо» трижды становилось чемпионом Грузии (1999/00, 2000/01, 2001/02), и столько же раз выигрывало Кубок страны, носящий имя легендарного полузащитника сборной СССР Давида Кипиани.
Среди известных футболистов, защищавших в разное время цвета кутаисского «Торпедо» можно назвать таких известных мастеров кожаного мяча как, олимпийский чемпион 1988 года Гела Кеташвили, выступавших в составе московского «Локомотива» Малхаза Асатиани и Михаила Ашветия. Болельщики со стажем наверняка хорошо помнят игроков сборной СССР – Гиви Нодия, Тенгиза Сулаквелидзе, Реваза Дзодзуашвили, Георгия Дараселия, Муртаза Хурцилаву, Манучара Мачаидзе и других.
Самым ярким воспитанником кутаисского «Торпедо» является легендарный грузинский футболист Рамаз Шенгелия, который в 1978 и 1981 годах признавался лучшим футболистом Советского Союза. Домашний стадион, на котором проводит матчи «Торпедо», носит имя Рамаза Шенгелия, ушедшего из жизни 21-го июня 2012 года в возрасте 55-и лет.
Фото – официальный сайт ФК «Торпедо» (Кутаиси)
Константин Родионов
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