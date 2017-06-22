Россия U-17 сыграет на «Турнире развития УЕФА»



С 22-го по 25-е июня женская сборная России U-17 сыграет в Италии на «Турнире развития УЕФА». Данный турнир станет дебютным для российских юниорок на международной арене. Помимо нашей команды, в «Турнире развития УЕФА» примут участие сборные Румынии и Казахстана, а также команда хозяек Италия.

Подобные турниры для юношеских сборных организуются УЕФА с целью эффективной подготовки к квалификации Юношеских Олимпийских игр - 2018, которые пройдут в октябре следующего года в Буэнос-Айресе, и в программу которых, впервые будет включен футзал.

Накануне россиянки завершили учебно-тренировочный сбор в красногорском отеле «Аквариум». Согласно регламенту турнира, состав каждой команды должен включать 12 игроков.

Старший тренер сборной России U-17 Евгений Кузьмин внес в заявку на итальянский турнир следующих футболисток:

Вратари: Рина Комарова («ВИЗ-Синара» Екатеринбург), Юлия Хлюстова («Аврора» Санкт-Петербург).

Полевые игроки: Екатерина Буторина, Анастасия Пекарская, Татьяна Хабарова (все – «ВИЗ-Синара» Екатеринбург), Евгения Коваленко, Александра Косорукова, Екатерина Митрофанова, Алена Семенова (все – «Аврора» Санкт-Петербург), Мария Самойлова, Валерия Усачева (обе – «Лагуна-УОР» Пенза), Валерия Хлебосолова («Торпедо-МАМИ» Москва).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов