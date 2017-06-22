|Россия U-17 сыграет на «Турнире развития УЕФА»
|Спорт
|22.06.2017 04:23
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Подобные турниры для юношеских сборных организуются УЕФА с целью эффективной подготовки к квалификации Юношеских Олимпийских игр - 2018, которые пройдут в октябре следующего года в Буэнос-Айресе, и в программу которых, впервые будет включен футзал.
Накануне россиянки завершили учебно-тренировочный сбор в красногорском отеле «Аквариум». Согласно регламенту турнира, состав каждой команды должен включать 12 игроков.
Старший тренер сборной России U-17 Евгений Кузьмин внес в заявку на итальянский турнир следующих футболисток:
Вратари: Рина Комарова («ВИЗ-Синара» Екатеринбург), Юлия Хлюстова («Аврора» Санкт-Петербург).
Полевые игроки: Екатерина Буторина, Анастасия Пекарская, Татьяна Хабарова (все – «ВИЗ-Синара» Екатеринбург), Евгения Коваленко, Александра Косорукова, Екатерина Митрофанова, Алена Семенова (все – «Аврора» Санкт-Петербург), Мария Самойлова, Валерия Усачева (обе – «Лагуна-УОР» Пенза), Валерия Хлебосолова («Торпедо-МАМИ» Москва).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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