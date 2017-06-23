|Лихачев огласил заявку на первый этап «Евролиги – 2017»
|Спорт Главные новости
|23.06.2017 04:28
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Накануне вылета в Белград наставник российской сборной Михаил Лихачев огласил окончательный список футболистов, которые вошли в заявку на первый этап «Евролиги – 2017». По итогам сбора, прошедшего в рамках подготовки к престижному турниру, из расширенного списка в заявку нашей команды не попали голкипер Максим Роговский, а также полевые игроки – Владислав Жариков, Алексей Ильинский, Николай Крышанов, Андрей Новиков.
Отметим, что недавно в тренерский штаб национальной сборной вошел один из наиболее опытных футболистов в сборной России, двукратный чемпион мира и четырехкратный победитель «Евролиги» – Илья Леонов. С 2010 года Леонов является играющим тренером московского «Локомотива».
Состав сборной России на первый этап «Евролиги – 2017»:
Вратари: Максим Чужков («Локомотив» Москва), Иван Островский («Кристалл» Санкт-Петербург).
Полевые игроки: Владислав Аксенов («Строгино» Москва), Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин (все – «Кристалл» Санкт-Петербург), Алексей Макаров, Борис Никоноров, Егор Шайков, Антон Шкарин (все – «Локомотив» Москва).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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