

Экс-капитан волгоградского «Ротора» 35-летний Алексей Жданов подписал контракт с бронзовым призером минувшего сезона зоны «Юг», футбольным клубом «Армавир». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе ФК «Армавир».

- Мы рады приветствовать Алексея Жданова в составе нашей команды. Желаем нападающему повторить достижение прошлого сезона, но уже с ФК «Армавир», - говорится в официальном сообщении.

Уроженец Старого Оскола Алексей Жданов является выпускником Волгоградского училища олимпийского резерва. Футбольную карьеру начинал в местной «Олимпии» под руководством Леонида Слуцкого. За годы профессиональной карьеры успел «поколесить» по просторам не только России, но и стран бывшего Советского Союза. Помимо волгоградских клубов «Олимпии», «Ротора» и ФК «Волгоград», защищал цвета латвийского «Вентспилса» и молдавского «Зимбру». А также российских клубов: «Луч-Энергия» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Металлург-Оскол» (Старый Оскол), «Химик» (Дзержинск), «Север» (Мурманск) и «Зенит» (Ижевск).

За годы карьеры в различных турнирах сыграл более 450-и матчей и забил более двухсот голов.

Вице-чемпион (2006/07) и обладатель Кубка Молдавии (2006/07). Победитель второго дивизиона зоны «Запад» (2012/13) и зоны «Юг» (2016/17). Лучший нападающий второго дивизиона (зона «Юг», 2009). Лучший бомбардир второго дивизиона (зона «Юг»): 2005 (15 мячей), 2009 (23 мяча), 2016/17 (23 мяча).

Стоит отметить, что руководство ФК «Армавир» не удовлетворено выступлением команды в минувшем сезоне, поскольку клуб не выполнил поставленной задачи, завоевать путевку в ФНЛ. Команда заметно обновляется, и ее уже покинули десять игроков из прошлого состава. Ушли голкипер Давид Иканович, полузащитники Роман Войдель, Кирилл Кочубей, Анвар Газимагомедов, Михаил Погонин и Евгений Духнов, нападающие Алексей Турик и Андрей Мязин. Хавбек Илья Борисов в связи с завершением срока аренды вернется в ФК «Краснодар». Еще один полузащитник Юрий Иванов завершил профессиональную карьеру футболиста.

Ушел из клуба и хорошо знакомый болельщикам «Ротора» тренер вратарей Андрей Чичкин, на место которого приглашен Александр Чихрадзе.

Помимо Алексея Жданова контракты с «Армавиром» уже заключили: воспитанник камышинского «Текстильщика» 26-летний полузащитник Олег Поляков, 20-летний хавбек Николай Гиоргобиани, а также форварды 32-летний Марат Сафин и 23-летний Семен Синявский.

Фото – официальный сайт ФК «Армавир»

Константин Родионов