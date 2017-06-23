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Грузинский полузащитник покинул «Ротор-Волгоград» Печать
Спорт ВолгоградПерсоны
23.06.2017 08:16

Каха Халваши

 Победитель зоны «Юг» второго дивизиона сезона 2016/17 полузащитник Каха Халваши продолжит карьеру в другом клубе.


24-летний опорный полузащитник Каха Халваши (на фото справа), продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе клуба.

- Приветствуем Каху Халваши в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»! – говорится в официальном сообщении.

В минувшем сезоне Каха Халваши был твердым игроком основного состава волгоградского «Ротора». Сыграл 28 матчей и забил 1 гол.

Полузащитник является уроженцем грузинского города Кобулети, где и начинал играть в футбольной школе местного клуба «Шукура». В 13-летнем возрасте игрока заметили краснодарские скауты и привезли в ДЮСШ «Кубань», за молодежную команду которой, в сезоне 2011/2012 Халваши дебютировал в профессиональном футболе. В 2013 году отправился в аренду в армавирское «Торпедо», где провел два сезона, после чего переехал в поселок Прогресс и один сезон отыграл за местный коллектив «Биолог-Новокубанск». Далее подписал годичное соглашение с волгоградским «Ротором», в составе которого стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».

Фото – официальный сайт ФК «Черноморец» (Новороссийск)

Константин Родионов

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