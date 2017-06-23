|Грузинский полузащитник покинул «Ротор-Волгоград»
|Спорт ВолгоградПерсоны
|23.06.2017 08:16
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- Приветствуем Каху Халваши в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»! – говорится в официальном сообщении.
В минувшем сезоне Каха Халваши был твердым игроком основного состава волгоградского «Ротора». Сыграл 28 матчей и забил 1 гол.
Полузащитник является уроженцем грузинского города Кобулети, где и начинал играть в футбольной школе местного клуба «Шукура». В 13-летнем возрасте игрока заметили краснодарские скауты и привезли в ДЮСШ «Кубань», за молодежную команду которой, в сезоне 2011/2012 Халваши дебютировал в профессиональном футболе. В 2013 году отправился в аренду в армавирское «Торпедо», где провел два сезона, после чего переехал в поселок Прогресс и один сезон отыграл за местный коллектив «Биолог-Новокубанск». Далее подписал годичное соглашение с волгоградским «Ротором», в составе которого стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг».
Фото – официальный сайт ФК «Черноморец» (Новороссийск)
Константин Родионов
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