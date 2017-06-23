Победитель зоны «Юг» второго дивизиона сезона 2016/17 полузащитник Каха Халваши продолжит карьеру в другом клубе.

24-летний опорный полузащитник Каха Халваши (на фото справа), продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе клуба. - Приветствуем Каху Халваши в нашей команде и желаем успешной игры за «Черноморец»! – говорится в официальном сообщении. В минувшем сезоне Каха Халваши был твердым игроком основного состава волгоградского «Ротора». Сыграл 28 матчей и забил 1 гол. Полузащитник является уроженцем грузинского города Кобулети, где и начинал играть в футбольной школе местного клуба «Шукура». В 13-летнем возрасте игрока заметили краснодарские скауты и привезли в ДЮСШ «Кубань», за молодежную команду которой, в сезоне 2011/2012 Халваши дебютировал в профессиональном футболе. В 2013 году отправился в аренду в армавирское «Торпедо», где провел два сезона, после чего переехал в поселок Прогресс и один сезон отыграл за местный коллектив «Биолог-Новокубанск». Далее подписал годичное соглашение с волгоградским «Ротором», в составе которого стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг». Фото – официальный сайт ФК «Черноморец» (Новороссийск) Константин Родионов Следующая >