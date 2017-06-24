|«Ротор» проиграл и выиграл в один день
|Спорт Волгоград
|24.06.2017 05:44
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В матче против «моряков» «Ротор-Волгоград» выступал в следующем составе: Поляков, Гараев, Ионов, Киреев, Кузнецов, Ещенко, Сечин, Борзых, Рылов, Чабанов, Николаев. В перерыве Кобзев заменил Полякова, а Хахалев Чабанова.
В этот же день наша команда перебралась из Абрау-Дюрсо в Краснодар, где сыграла поединок с местной «Кубанью». Клуб ФНЛ предстал серьезным соперником, что показал итоговый результат игры. Краснодарцы одержали победу со счетом – 2:0, забив по голу в каждом тайме. Отличились Владимир Обухов и Алексей Гай.
Матч против «Кубани» волгоградцы провели в следующем составе: Гаврилов, Пискунов, Дранников, Столяренко, Сидоричев, Сысуев, Замалиев, Концедалов, Султонов, Романенко, Бирюков. Во втором тайме вместо Замалиева на поле вышел Николаев, а Борзых заменил Султонова.
Следующую контрольную встречу «Ротор-Волгоград» сыграет на базе «Футбольный мир» 26-го июня, и снова соперниками нашей команды будут футболисты новороссийского «Черноморца».
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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