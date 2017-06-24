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«Ротор» проиграл и выиграл в один день Печать
Спорт Волгоград
24.06.2017 05:44

«Ротор» проиграл и выиграл в один день

 Футболисты волгоградского «Ротора» сыграли два контрольных поединка на учебно-тренировочном сборе в Абрау-Дюрсо.


Команда Валерия Есипова, 23-го июня двумя составами сыграла два контрольных матча на учебно-тренировочном сборе в Краснодарском крае. В первом соперником волгоградцев были футболисты новороссийского «Черноморца». Исход матча был решен в первые пятнадцать минут игры. На 11-й минуте Олег Николаев открыл счет, а еще через три минуты, бывший полузащитник «Ротора» Каха Халваши, а ныне игрок новороссийского клуба срезал мяч в ворота своей команды после прострела с фланга волгоградца Артура Рылова. В итоге победу со счетом – 2:0 одержал «Ротор».

В матче против «моряков» «Ротор-Волгоград» выступал в следующем составе: Поляков, Гараев, Ионов, Киреев, Кузнецов, Ещенко, Сечин, Борзых, Рылов, Чабанов, Николаев. В перерыве Кобзев заменил Полякова, а Хахалев Чабанова.

В этот же день наша команда перебралась из Абрау-Дюрсо в Краснодар, где сыграла поединок с местной «Кубанью». Клуб ФНЛ предстал серьезным соперником, что показал итоговый результат игры. Краснодарцы одержали победу со счетом – 2:0, забив по голу в каждом тайме. Отличились Владимир Обухов и Алексей Гай.

Матч против «Кубани» волгоградцы провели в следующем составе: Гаврилов, Пискунов, Дранников, Столяренко, Сидоричев, Сысуев, Замалиев, Концедалов, Султонов, Романенко, Бирюков. Во втором тайме вместо Замалиева на поле вышел Николаев, а Борзых заменил Султонова.

Следующую контрольную встречу «Ротор-Волгоград» сыграет на базе «Футбольный мир» 26-го июня, и снова соперниками нашей команды будут футболисты новороссийского «Черноморца».

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов

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