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Поражение от Франции Печать
Спорт
24.06.2017 13:15

Франция – Россия - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).

 Национальная сборная России по пляжному футболу потерпела поражение в стартовом матче первого этапа розыгрыша «Евролиги – 2017».


В стартовом поединке первого этапа розыгрыша «Евролиги – 2017» сборная России встречалась с командой Франции, и к удивлению многих болельщиков и специалистов, потерпела поражение. При всем уважении к французам, в пляжном футболе они далеко не самый серьезный соперник для россиян, которые четырежды становились победителями «Евролиги». Но что случилось, то случилось.

В двух оставшихся матчах команде Михаила Лихачева необходимо побеждать, в противном случае, может произойти самое страшное, но пока забегать вперед не будем. Сегодня вечером 24-го июня сборная России сразится с командой Германии, одержавшей накануне победу над Испанией.

Франция – Россия - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).
Голы: Баскез, 5 (1:0). Никоноров, 8 (1:1). Никоноров, 12 (1:2). Барботти, 20 – с пенальти (2:2). Баскез, 22 (3:2). Барботти, 36 (4:2).
Франция: Цианни, Дьюпин – Фишер (к), Суаре, Мэзон, Бизот, Баскез, Франсуа, Барботти, Бэльоме.
Россия: Чужков, Островский – Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин, Шайков (к), Аксенов, Романов, Никоноров.
Сербия. Белград.

Испания – Германия - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).
Голы: Биерман, 8 (0:1). Вейрау, 15 (0:2). Тюрк, 17 (0:3). Чинтас, 23 (1:3). Льоренц, 25 (2:3). Пахон, 30 – автогол (2:4).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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