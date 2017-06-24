|Поражение от Франции
|Спорт
|24.06.2017 13:15
|
В двух оставшихся матчах команде Михаила Лихачева необходимо побеждать, в противном случае, может произойти самое страшное, но пока забегать вперед не будем. Сегодня вечером 24-го июня сборная России сразится с командой Германии, одержавшей накануне победу над Испанией.
Франция – Россия - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).
Испания – Германия - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:15
Поражение от Франции
-
12:27
В Кировском районе водитель "Вольво" въехал в стоящий грузовик
-
11:17
Под Волгоградом "Лада Калина" устроила массовое ДТП: пострадали четыре человека
-
05:44
«Ротор» проиграл и выиграл в один день
-
23.06.2017 20:31
В Волгограде на автобусном маршруте №44 скорректируют расписание рейсов
-
23.06.2017 17:59
В регионе объявлено штормовое предупреждение
-
23.06.2017 17:54
В Волгограде вновь заработал консервный завод
-
23.06.2017 17:06
В Татарстане задержан третий грабитель камышинского ювелирного салона
-
23.06.2017 17:00
Волгоградское УФАС нашло нарушения в документах аукциона на ремонт дороги
-
23.06.2017 16:14
В Волгоградской области коммунальщики готовятся к зиме
-
23.06.2017 15:25
У пьяного волгоградца изъяли пять килограммов марихуаны
-
23.06.2017 15:14
Под Волгоградом снова хотели оправдать насильника
-
23.06.2017 14:55
В России могут увеличить предельный возраст для военной службы
-
23.06.2017 14:42
С начала года в регионе 2 человека умерли от ботулизма