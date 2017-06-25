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Женская сборная России 25-я в рейтинге ФИФА Печать
Спорт
25.06.2017 00:48

Женская сборная России 25-я в рейтинге ФИФА

 Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг женских национальных сборных.


В обновленном рейтинге ФИФА женских национальных сборных наша команда сохранила 25-ю позицию. Изменения произошли лишь в первой тройке, где действующий чемпион мира сборная США возглавила рейтинг, потеснив на второе место действующих олимпийских чемпионок и обладательниц золотых медалей Чемпионата Европы команду Германии. Третью позицию удержали за собой француженки.

1 (2). США – 2118 (2105) очков.
2 (1). Германия – 2111 (2108).
3 (0). Франция – 2076 (2072).
4 (5). Канада – 2027 (2017).
5 (4). Англия – 2024 (2022).
6 (6). Япония – 1981 (1977).
7 (8). Австралия – 1976 (1976).
8 (9). Бразилия – 1971 (1961).
9 (6). Швеция – 1956 (1977).
10 (10). КНДР – 1949 (1953)...

25 (25). РОССИЯ – 1738 (1736).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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