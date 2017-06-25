|Женская сборная России 25-я в рейтинге ФИФА
|Спорт
|25.06.2017 00:48
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1 (2). США – 2118 (2105) очков.
25 (25). РОССИЯ – 1738 (1736).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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