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Победили Германию Печать
Спорт
25.06.2017 01:54

Россия – Германия - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

 Национальная сборная России по пляжному футболу одержала победу над Германией во второй игре первого этапа розыгрыша «Евролиги – 2017».


Потерпев поражение в матче первого тура от Франции, россиянам необходимо побеждать в двух оставшихся играх, и первый шаг они сделали, обыграв не самую сильную в пляжном футболе сборную Германии. Правда и в этой игре все могло закончиться не в нашу пользу, но футбольная фортуна оказалась на стороне команды Михаила Лихачева.

В другом матче второго тура Испания не без труда обыграла французов со счетом – 5:4. Таким образом, в турнирном квартете сложилась интересная ситуация, когда все команды набрали по три очка. Все решится сегодня 25-го июня. Сборная России сыграет с Испанией, и Германия померится силами с Францией.

Россия – Германия - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Голы: Макаров, 17 (1:0). Никоноров, 19 (2:0). Крашенинников, 25 (3:0). Геттлих, 28 – с пенальти (3:1). Бекири, 33 (3:2).
Россия: Чужков, Островский – Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин, Шайков, Аксенов, Романов, Никоноров.
Германия: Мюллер, Весткампфер – Энгельхардт, Бекири, Биерман, Ульрих, Вейрау, Петри, Тюрк, Геттлих.
Сербия. Белград.

Испания – Франция - 5:4 (0:1, 4:2, 1:1).
Голы: Бэльоме, 1 (0:1). Суаре, 13 (0:2). Майор, 14 (1:2). Чики, 20 (2:2). Льоренц, 21 (3:2). Суарес, 21 (4:2). Дарраск, 21 (4:3). Льоренц, 26 (5:3). Бэльоме, 36 (5:4).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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