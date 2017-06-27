|Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»
|Спорт Волгоград
|27.06.2017 02:57
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«Ротор-Волгоград» в матче с «Черноморцем» выступал в следующем составе:
1-й тайм: Поляков, Пискунов, Ионов, Столяренко, Кузнецов, Киреев, Концедалов, Сысуев, Крутов, Рылов, Бирюков. До перерыва Концедалова заменил Замалиев.
2-й тайм: Поляков, Гараев, Замалиев, Сидоричев, Колычев, Ещенко, Щербаков, Сечин, Чабанов, Борзых, Николаев. По ходу второго тайма Замалиева заменил Дранников, Чабанова – Романенко, Борзых – Султонов.
Заключительный контрольный матч на УТС команда Валерия Есипова сыграет 29-го июня в Краснодаре против «Кубани», после которого сразу отправиться в Волгоград.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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