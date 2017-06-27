Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»



Постепенно подходит к завершению учебно-тренировочный сбор в Краснодарском крае, где готовится к новому сезону флагман футбола Волгоградской области «Ротор». 26-го июня наша команда в рамках сбора сыграла четвертый товарищеский поединок. Ранее волгоградцы с крупным счетом разгромили майкопскую «Дружбу», затем в один день двумя составами сыграли с «Черноморцем» (2:0) и «Кубанью» (0:2). В очередном матче соперником команды Валерия Есипова снова были новороссийские «моряки», и на этот раз упорный поединок не выявил победителя. Уже в дебюте игры (3-я минута) счет открыли волгоградцы, усилием Владислава Сысуева, четко реализовавшего удар со штрафного. Однако большего «сине-голубые» добиться не смогли, а во втором тайме номинальные хозяева поля сумели восстановить равновесие. Счет матча – 1:1.

«Ротор-Волгоград» в матче с «Черноморцем» выступал в следующем составе:

1-й тайм: Поляков, Пискунов, Ионов, Столяренко, Кузнецов, Киреев, Концедалов, Сысуев, Крутов, Рылов, Бирюков. До перерыва Концедалова заменил Замалиев.

2-й тайм: Поляков, Гараев, Замалиев, Сидоричев, Колычев, Ещенко, Щербаков, Сечин, Чабанов, Борзых, Николаев. По ходу второго тайма Замалиева заменил Дранников, Чабанова – Романенко, Борзых – Султонов.

Заключительный контрольный матч на УТС команда Валерия Есипова сыграет 29-го июня в Краснодаре против «Кубани», после которого сразу отправиться в Волгоград.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов