

Откровенно не порадовала своих болельщиков национальная сборная России по пляжному футболу, на первом этапе розыгрыша «Евролиги – 2017». В первом матче россияне не смогли одолеть французов (2:4), во втором с трудом победили немцев (3:2), и в заключительной встрече потерпели поражение от Испании со счетом – 1:3.

В последний раз Россия и Испания встречались тоже в рамках «Евролиги», но только в Суперфинале прошлогоднего розыгрыша. Тогда наша команда сумела вырвать победу в серии послематчевых пенальти, став в итоге бронзовым призером турнира. На этот раз испанцы сумели взять убедительный реванш.

Благодаря победе над Россией, Испания заняла первое место, а команда Михаила Лихачева стала третьей. Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, после небольшого перерыва сборная России примет участие в двух международных турнирах. С 21-го по 23-е июля, наша команда впервые в истории сыграет на «Мундиалито», который состоится в Португалии. Соперниками россиян станут 13-кратные победители турнира бразильцы, пятикратные чемпионы португальцы и двукратные бронзовые призеры французы. А 28-го июля, в Москве стартует второй этап розыгрыша «Евролиги – 2017». За путевку в Суперфинал турнира конкуренцию российской сборной составят команды Швейцарии, Беларуси и Греции.

Россия – Испания - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голы: Льоренц, 1 (0:1). Майор, 13 (0:2). Чики, 27 (0:3). Крашенинников, 32 (1:3).

Россия: Чужков, Островский – Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин, Шайков, Аксенов, Романов, Никоноров.

Испания: Дона, Мендес – Бузиан, Майор, Суарес, Чинтас, Гуисадо, Пахон, Чики, Льоренц.

Сербия. Белград.

Германия – Франция - 4:5 доп. вр. (0:1, 3:1, 1:2, 0:1).

Голы: Бэльоме, 11 (0:1). Вейрау, 16 (1:1). Тюрк, 17 (2:1). Франсуа, 18 (2:2). Петри, 23 (3:2). Барботти, 30 (3:3). Биерман, 34 (4:3). Барботти, 35 (4:4). Фишер, 38 (4:5).

Итоговое положение команд: 1. Испания – 6 очков (мячи: 10:9); 2. Франция – 5 (13:11); 3. РОССИЯ – 3 (6:9); 4. Германия – 3 (10:10).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов