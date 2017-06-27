|Третьи из четырех
|Спорт
|27.06.2017 03:51
|
В последний раз Россия и Испания встречались тоже в рамках «Евролиги», но только в Суперфинале прошлогоднего розыгрыша. Тогда наша команда сумела вырвать победу в серии послематчевых пенальти, став в итоге бронзовым призером турнира. На этот раз испанцы сумели взять убедительный реванш.
Благодаря победе над Россией, Испания заняла первое место, а команда Михаила Лихачева стала третьей. Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза, после небольшого перерыва сборная России примет участие в двух международных турнирах. С 21-го по 23-е июля, наша команда впервые в истории сыграет на «Мундиалито», который состоится в Португалии. Соперниками россиян станут 13-кратные победители турнира бразильцы, пятикратные чемпионы португальцы и двукратные бронзовые призеры французы. А 28-го июля, в Москве стартует второй этап розыгрыша «Евролиги – 2017». За путевку в Суперфинал турнира конкуренцию российской сборной составят команды Швейцарии, Беларуси и Греции.
Россия – Испания - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Германия – Франция - 4:5 доп. вр. (0:1, 3:1, 1:2, 0:1).
Итоговое положение команд: 1. Испания – 6 очков (мячи: 10:9); 2. Франция – 5 (13:11); 3. РОССИЯ – 3 (6:9); 4. Германия – 3 (10:10).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:51
Третьи из четырех
-
02:57
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»
-
26.06.2017 18:23
Зоозащитники соберутся на флешмоб около Госдумы
-
26.06.2017 16:33
Волгоградцев приглашают в обсерваторию на День астероида
-
26.06.2017 16:15
Жители Волгоградской области хранили дома почти полкило наркотиков
-
26.06.2017 16:06
В Волгограде состоится традиционный фестиваль "День влюбленных по-русски"
-
26.06.2017 15:25
В Волгограде запланировали модернизацию онкодиспансера
-
26.06.2017 14:51
На юге Волгограда сбили пешехода
-
26.06.2017 14:34
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
-
26.06.2017 14:14
Население Волгоградской области стало меньше и беднее
-
26.06.2017 13:57
Россия без химоружия: уже уничтожены 98,9% запасов
-
26.06.2017 13:46
На федеральных трассах региона обновляют дорожную разметку
-
26.06.2017 13:23
Вандалы осквернили могилу Цоя в Санкт-Петербурге
-
26.06.2017 12:36
Жители Волжского вымещают зло на чужих автомобилях