|Российский специалист покинул казахстанский «Тобол»
|Спорт
|27.06.2017 07:46
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Российский специалист возглавил «Тобол» 30-го мая 2016 года, но так и не сумел вывести коллектив на новый уровень. Команда по-прежнему является середняком казахстанского первенства. За год работы в «Тоболе», Тетрадзе успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.
Стоит отметить, что в последний раз «Тобол» не менял наставника походу сезона в 2013 году, когда командой со старта первенства и до его окончания руководил местный специалист Сергей Масленов.
Руководство клуба уже занято поисками нового наставника. По предварительным данным им может стать экс-главный тренер «Актобе» 36-летний Владимир Газзаев.
Омар Тетрадзе за годы карьеры действующего игрока защищал цвета российских клубов «Динамо» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Анжи» (Махачкала) и «Крылья Советов» (Самара). А также выступал за итальянскую «Рому» и греческий ПАОК.
Сыграл 5 матчей в составе Олимпийской сборной СССР, 3 матча за сборную СНГ. В составе национальной сборной России сыграл 37 матчей и забил 1 гол.
В России возглавлял махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу» и красноярский «Енисей». В Чемпионате Казахстана помимо «Тобола», также руководил коллективом «Жетысу» из Талды-Кургана.
Фото – официальный сайт ФК «Тобол»
Константин Родионов
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