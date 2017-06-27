

После домашнего поражения «Тобола» от аутсайдера Чемпионата Казахстана «Шахтера», главный тренер кустанайского клуба Омар Тетрадзе не пришел на послематчевую пресс-конференцию и на следующий день 26-го июня попрощался с командой. Об этом сообщает портал Vesti.kz.

Российский специалист возглавил «Тобол» 30-го мая 2016 года, но так и не сумел вывести коллектив на новый уровень. Команда по-прежнему является середняком казахстанского первенства. За год работы в «Тоболе», Тетрадзе успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.

Стоит отметить, что в последний раз «Тобол» не менял наставника походу сезона в 2013 году, когда командой со старта первенства и до его окончания руководил местный специалист Сергей Масленов.

Руководство клуба уже занято поисками нового наставника. По предварительным данным им может стать экс-главный тренер «Актобе» 36-летний Владимир Газзаев.

Омар Тетрадзе за годы карьеры действующего игрока защищал цвета российских клубов «Динамо» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Анжи» (Махачкала) и «Крылья Советов» (Самара). А также выступал за итальянскую «Рому» и греческий ПАОК.

Чемпион России (1995) в составе «Алании» и обладатель Кубка Греции (2001/1) в составе ПАОКа. Лауреат премии «Стрелец» (1995, 1996), как лучший защитник Чемпионата России.

Сыграл 5 матчей в составе Олимпийской сборной СССР, 3 матча за сборную СНГ. В составе национальной сборной России сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

В России возглавлял махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу» и красноярский «Енисей». В Чемпионате Казахстана помимо «Тобола», также руководил коллективом «Жетысу» из Талды-Кургана.

Фото – официальный сайт ФК «Тобол»

Константин Родионов