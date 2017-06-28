|Ушел из жизни хоккейный арбитр Михаил Бутурлин
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|28.06.2017 05:23
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- Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушел из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии еще очень много. Осиротела семья... Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нем, - цитирует официальный сайт КХЛ главного арбитра лиги Алексея Анисимова.
Михаил Бутурлин был продолжателем семейной хоккейной династии. Его отец Михаил Бутурлин-старший хоккейный арбитр всероссийской и международной категории, а брат Александр защищал цвета нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги.
Михаил Бутурлин-младший до судейской карьеры тоже был хоккеистом. Выступал за клубы: ЦСКА, «Кристалл» (Электросталь), «Кристалл» (Саратов), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск) и «Юность» (Минск). После окончания игровой карьеры стал обслуживать хоккейные матчи в качестве арбитра.
За недолгую судейскую карьеру (с сезона 2010/11) вошел в число лучших рефери КХЛ. Как главный арбитр обслуживал важнейшие матчи регулярного чемпионата КХЛ и розыгрыша «Кубка Гагарина». В эти дни вместе с другими арбитрами лиги готовился к новому сезону...
Фото – официальный сайт ФХР
Евгений Иванов
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