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Ушел из жизни хоккейный арбитр Михаил Бутурлин Печать
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28.06.2017 05:23

Ушел из жизни хоккейный арбитр Михаил Бутурлин

 27-го июня в возрасте 39-и лет ушел из жизни арбитр Континентальной хоккейной лиги Михаил Бутурлин.


27-го июня на 40-ом году жизни скоропостижно скончался хоккейный арбитр международной категории Михаил Бутурлин-младший.

- Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушел из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии еще очень много. Осиротела семья... Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нем, - цитирует официальный сайт КХЛ главного арбитра лиги Алексея Анисимова.

Михаил Бутурлин был продолжателем семейной хоккейной династии. Его отец Михаил Бутурлин-старший хоккейный арбитр всероссийской и международной категории, а брат Александр защищал цвета нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги.

Михаил Бутурлин-младший до судейской карьеры тоже был хоккеистом. Выступал за клубы: ЦСКА, «Кристалл» (Электросталь), «Кристалл» (Саратов), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск) и «Юность» (Минск). После окончания игровой карьеры стал обслуживать хоккейные матчи в качестве арбитра.

За недолгую судейскую карьеру (с сезона 2010/11) вошел в число лучших рефери КХЛ. Как главный арбитр обслуживал важнейшие матчи регулярного чемпионата КХЛ и розыгрыша «Кубка Гагарина». В эти дни вместе с другими арбитрами лиги готовился к новому сезону...

Фото – официальный сайт ФХР

Евгений Иванов

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