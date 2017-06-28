Ушел из жизни хоккейный арбитр Михаил Бутурлин



27-го июня на 40-ом году жизни скоропостижно скончался хоккейный арбитр международной категории Михаил Бутурлин-младший.

- Честно говоря, произошедшее просто не укладывается в голове. Ушел из жизни великолепный судья, профессионал своего дела, коллега, товарищ. Человек, полный сил, чья карьера была в самом разгаре. Я уверен, что Михаил сумел бы достичь в профессии еще очень много. Осиротела семья... Трудно подобрать сейчас слова. Все мы скорбим. Все мы, коллеги, друзья сохраним память о нем, - цитирует официальный сайт КХЛ главного арбитра лиги Алексея Анисимова.

Михаил Бутурлин был продолжателем семейной хоккейной династии. Его отец Михаил Бутурлин-старший хоккейный арбитр всероссийской и международной категории, а брат Александр защищал цвета нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги.

Михаил Бутурлин-младший до судейской карьеры тоже был хоккеистом. Выступал за клубы: ЦСКА, «Кристалл» (Электросталь), «Кристалл» (Саратов), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск) и «Юность» (Минск). После окончания игровой карьеры стал обслуживать хоккейные матчи в качестве арбитра.

За недолгую судейскую карьеру (с сезона 2010/11) вошел в число лучших рефери КХЛ. Как главный арбитр обслуживал важнейшие матчи регулярного чемпионата КХЛ и розыгрыша «Кубка Гагарина». В эти дни вместе с другими арбитрами лиги готовился к новому сезону...

Фото – официальный сайт ФХР

Евгений Иванов