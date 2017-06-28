|«Ротор-Волгоград» дома сыграет в конце августа
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|28.06.2017 09:17
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Руководство «Ротора» обратилось с просьбой к клубам Футбольной национальной лиги, о замене на текущий период домашних матчей «сине-голубых» гостевыми. Первыми на встречу пошли руководители питерского «Динамо». Так поединок, который должен был пройти 26-го июля в Волгограде, станет для нашей команды гостевым. Если другие клубы также откликнуться на просьбу руководства «Ротора», то домашние матчи 5-го августа с «Сибирью» и 13-го августа с ФК «Тамбов» пройдут соответственно в Новосибирске и Тамбове и будут считаться выездными.
А первый раз в этом сезоне волгоградцы смогут увидеть родную команду лишь 27-го августа. В этот день, «Ротор» в матче десятого тура будет принимать калининградскую «Балтику». Надеемся, что «Зенит» успеют сдать к этому сроку, как и обещают руководители нашего всеми любимого клуба.
Также на прошедшей пресс-конференции был озвучен вопрос о второй команде флагмана областного футбола. Теперь и у нас появится свой «Зенит». Именно с таким названием (полное ФК «Зенит-Волгоград») будет заявлен клуб в Профессиональную футбольную лигу, и, по всей видимости, в ставшую родной зону «Юг». «Зенит» станет дублем главной команды областного центра, и финансироваться также будет напрямую из регионального бюджета.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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