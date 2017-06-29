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Волгоградки в составе сборной отправились в Испанию Печать
Спорт Волгоград
29.06.2017 05:57

Волгоградки в составе сборной отправились в Испанию

 Женская национальная сборная России по водному поло отправилась в Испанию на турнир «Villa de Portugalete».


С 30-го июня по 2-е июля женская национальная сборная России по водному поло примет участие в международном турнире «Villa de Portugalete», который пройдет в испанском городе Португалете. Помимо нашей команды и хозяек турнира сборной Испании, в турнире также примут участие ватерполистки Греции и Италии.

- По словам главного тренера нашей команды, предстоящее соперничество с ведущими командами планеты станет одним из этапов подготовки к стартующему во второй декаде июля XVII Чемпионату мира ФИНА по водным видам спорта, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ВК «Спартак-Волгоград».

Главный тренер российской сборной волгоградский специалист Александр Гайдуков в состав главной команды страны вызвал двух представительниц серебряного призера Чемпионата России прошлого сезона волгоградского «Спартака». Это голкипер Анастасия Верхоглядова и полевой игрок Ольга Горбунова.

Полный состав сборной России на турнир «Villa de Portugalete».

Вратари: Анна Карнаух («КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Кириши), Анастасия Верхоглядова («Спартак-Волгоград»).

Полевые игроки: Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева, Дарья Рыжкова, Анастасия Симанович, Белла Хамзаева (все – «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»), Ольга Горбунова («Спартак-Волгоград»), Дарья Герзанич, Эльвина Каримова (обе – «Динамо-Уралочка» Златоуст), Анна Тимофеева («ЮГРА» Ханты-Мансийск), Мария Борисова, Вероника Вахитова, Алена Сержантова (все – СКИФ ЦСП «Крылатское» Москва) и Татьяна Толкунова («Штурм 2002» МО).

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов

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