|Андрей Локтионов может пополнить состав «Лос-Анджелес Кингз»
|Спорт
|15.07.2017 06:56
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В составе «Лос-Анджелес Кингз» Локтионов выступал с 2009-го по 2013 год, и вместе с клубом завоевал «Кубок Стэнли» (2012). Также защищал цвета клубов НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз» и нескольких клубов Американской хоккейной лиги (АХЛ), второй по значимости в Северной Америке.
Всего в НХЛ Андрей Локтионов провел 155 матчей, в которых набрал 48 (22 гола + 26 передач) очков.
Минувший сезон провел в составе ярославского «Локомотива», за который сыграл 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 27 (12 + 15) очков. В серии плей-офф «Кубка Гагарина» сыграл 14 матчей и набрал 12 (4 + 8) баллов.
В составе национальной сборной России выиграл золотые медали Чемпионата мира – 2014.
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
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