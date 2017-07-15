

27-летний форвард ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов может вернуться в клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Именно «короли», в 2008 году задрафтовали уроженца подмосковного Воскресенска под 123-м номером. Локтионов заключил просмотровый контракт, который не дает гарантии, что хоккеист подпишет официальное соглашение с клубом, но вполне возможно и то, что россиянин отправиться играть за океан. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» Локтионов выступал с 2009-го по 2013 год, и вместе с клубом завоевал «Кубок Стэнли» (2012). Также защищал цвета клубов НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролина Харрикейнз» и нескольких клубов Американской хоккейной лиги (АХЛ), второй по значимости в Северной Америке.

Всего в НХЛ Андрей Локтионов провел 155 матчей, в которых набрал 48 (22 гола + 26 передач) очков.

Минувший сезон провел в составе ярославского «Локомотива», за который сыграл 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге и набрал 27 (12 + 15) очков. В серии плей-офф «Кубка Гагарина» сыграл 14 матчей и набрал 12 (4 + 8) баллов.

В составе национальной сборной России выиграл золотые медали Чемпионата мира – 2014.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов