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В Москве состоится матч памяти Эдуарда Стрельцова Печать
Спорт
15.07.2017 18:52

В Москве состоится матч памяти Эдуарда Стрельцова

 21-го июля в Москве состоится матч, посвященный 80-летию со дня рождения легендарного форварда московского «Торпедо» и сборной Советского Союза Эдуарда Стрельцова.


В пятницу 21-го июля на стадионе имени Эдуарда Стрельцова состоится памятный матч, посвященный 80-й годовщине со дня рождения легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Сначала участники матча возложат цветы к могиле известного футболиста на Ваганьковском кладбище, а затем к памятнику игрока на стадионе, носящем имя именитого форварда. Участие в мероприятии примет сын футболиста – Игорь Стрельцов, а так же гости: Владимир Пильгуй, Анзор Кавазашвили, Виктор Шустиков и другие.

После официальной части состоится игра, участие в которой примут ветераны сборной СССР и ФК «Торпедо». В перерыве пройдет награждение команды-победителя турнира среди болельщиков автозаводцев, который состоится на стадионе имени Э. А. Стрельцова в субботу, 15 июля, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза.

Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.

Состав ФК «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

Для болельщиков вход на матч свободный.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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