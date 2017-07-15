|В Москве состоится матч памяти Эдуарда Стрельцова
|Спорт
|15.07.2017 18:52
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После официальной части состоится игра, участие в которой примут ветераны сборной СССР и ФК «Торпедо». В перерыве пройдет награждение команды-победителя турнира среди болельщиков автозаводцев, который состоится на стадионе имени Э. А. Стрельцова в субботу, 15 июля, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Российского футбольного союза.
Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.
Состав ФК «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.
Для болельщиков вход на матч свободный.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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