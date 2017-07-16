

Поединок второго тура «Ротор-Волгоград» проводил в Астрахани на запасном стадионе, и по иронии судьбы, именно против хозяев данной арены местного коллектива «Волгарь». Волгоградцы первыми пропустили гол на 11-й минуте, после удара Романа Акбашева, который пробил метров с двадцати двух. Сказать, что удар был из разряда не берущихся сложно и голкипер был обязан его парировать, но этого не случилось.

Пропустив быстрый гол, «сине-голубые» предприняли ряд попыток восстановить равновесие, и спустя одиннадцать минут у них это получилось. Воспользовавшись ошибкой защитников, Михаил Бирюков отправил мяч в угол ворот «Волгаря», записав на свой счет первый гол в сезоне. Матч проходил в равной борьбе и постепенно «катился» к ничейному исходу, но за несколько минут до финального свистка удача улыбнулась номинальным гостям. Дмитрий Кабутов с угла штрафной площади толи бил, толи делал передачу, а мяч, минув голкипера Илью Гаврилова, влетел в самый угол.

В итоге поражение – 1:2. Таким образом, «Волгарь» на родной арене сумел одержать «гостевую» победу и поднялся в турнирной таблице на седьмое место. «Ротор» пока находится в так называемом подвале, но это не дает повода для пессимизма.

Матч 3-го тура «Ротор-Волгоград» сыграет в поселке Караваево Костромской области 22-го июля против ярославского «Шинника».

«Ротор-Волгоград» - «Волгарь» (Астрахань) - 1:2 (1:1).

Голы: Акбашев, 11; Бирюков, 22; Кабутов, 86.

«Ротор-Волгоград»: Гаврилов, Пискунов, Столяренко, Дранников, Кузнецов, Султонов (Николаев, 65), Замалиев (Киреев, 85), Сысуев, Рылов (Борзых, 68, Крутов, 89), Романенко, Бирюков.

«Волгарь»: Бучнев, Таказов, Степанов, Григорьев, Калинин, Кабутов, Дышеков, Шалаев (Букия, 79), Бабаев (Сутормин, 67), Акбашев (Бабырь, 83), Веркашанский (Машуков, 69).

Предупреждения: Дышеков, 20; Таказов, 35; Замалиев, 54; Калинин, 70; Григорьев, 83.

Судьи: А. Борисов (Самара), А. Богданов (Верея), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).

Астрахань. Центральный стадион. 1200 зрителей.

Другие результаты 2-го тура:

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Томь» (Томск) - 3:0 (1:0).

«Енисей» (Красноярск) – ФК «Тюмень» - 3:1 (2:0).

«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Крылья Советов» (Самара) - 0:0.

«Спартак-2» (Москва) – ФК «Оренбург» - 1:0 (0:0).

«Авангард» (Курск) – ФК «Тамбов» - 2:1 (1:0).

«Балтика» (Калининград) – «Сибирь» (Новосибирск) - 0:0.

«Факел» (Воронеж) – «Шинник» (Ярославль) - 2:2 (2:1).

«Кубань» (Краснодар) – ФК «Химки» - 0:1 (0:1).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург) - 16.07.2016.

Фото – официальный сайт ФНЛ

Константин Родионов