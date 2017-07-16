|«Ротор-Волгоград» проиграл «Волгарю»
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|16.07.2017 03:15
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Пропустив быстрый гол, «сине-голубые» предприняли ряд попыток восстановить равновесие, и спустя одиннадцать минут у них это получилось. Воспользовавшись ошибкой защитников, Михаил Бирюков отправил мяч в угол ворот «Волгаря», записав на свой счет первый гол в сезоне. Матч проходил в равной борьбе и постепенно «катился» к ничейному исходу, но за несколько минут до финального свистка удача улыбнулась номинальным гостям. Дмитрий Кабутов с угла штрафной площади толи бил, толи делал передачу, а мяч, минув голкипера Илью Гаврилова, влетел в самый угол.
В итоге поражение – 1:2. Таким образом, «Волгарь» на родной арене сумел одержать «гостевую» победу и поднялся в турнирной таблице на седьмое место. «Ротор» пока находится в так называемом подвале, но это не дает повода для пессимизма.
Матч 3-го тура «Ротор-Волгоград» сыграет в поселке Караваево Костромской области 22-го июля против ярославского «Шинника».
«Ротор-Волгоград» - «Волгарь» (Астрахань) - 1:2 (1:1).
Другие результаты 2-го тура:
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Томь» (Томск) - 3:0 (1:0).
Фото – официальный сайт ФНЛ
Константин Родионов
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