Веснина и Макарова выиграли «Wimbledon – 2017»



В финальном матче Уимблдонского турнира россиянки разгромили румынскую теннисистку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Хао-Чин Чань, не отдав соперницам ни одного гейма. Счет матча – 6:0, 6:0.

Игра продолжалась 54 минуты. За это время Елена Веснина и Екатерина Макарова сумели сделать шесть брейков и не совершили ни одной ошибки при подаче. Их соперницы не допустили двойных ошибок, но при этом не сделали ни одного эйса и брейка.

Победа на Уимблдонском турнире в парном разряде принесла нашим соотечественницам 2000 рейтинговых очков и 400 тысяч долларов призовых.

Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли «Wimbledon» в парном разряде. Ранее в 2015 году, россиянки уже доходили до финала лондонского турнира в парном разряде, но уступили тогда Мартине Хингис из Швейцарии и представительнице Индии Сане Мирзе.

Третий теннисный турнир сезона из серии «Большого шлема» «Wimbledon – 2017» в Лондоне завершится сегодня 16-го июля. Общий призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов.

Фото – «Wimbledon – 2017»

Константин Родионов