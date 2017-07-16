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Веснина и Макарова выиграли «Wimbledon – 2017» Печать
Спорт Главные новости
16.07.2017 07:10

Веснина и Макарова выиграли «Wimbledon – 2017»

 Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере стали победительницами турнира «Wimbledon – 2017» в парном разряде.


В финальном матче Уимблдонского турнира россиянки разгромили румынскую теннисистку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Хао-Чин Чань, не отдав соперницам ни одного гейма. Счет матча – 6:0, 6:0.

Игра продолжалась 54 минуты. За это время Елена Веснина и Екатерина Макарова сумели сделать шесть брейков и не совершили ни одной ошибки при подаче. Их соперницы не допустили двойных ошибок, но при этом не сделали ни одного эйса и брейка.

Победа на Уимблдонском турнире в парном разряде принесла нашим соотечественницам 2000 рейтинговых очков и 400 тысяч долларов призовых.

Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли «Wimbledon» в парном разряде. Ранее в 2015 году, россиянки уже доходили до финала лондонского турнира в парном разряде, но уступили тогда Мартине Хингис из Швейцарии и представительнице Индии Сане Мирзе.

Третий теннисный турнир сезона из серии «Большого шлема» «Wimbledon – 2017» в Лондоне завершится сегодня 16-го июля. Общий призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов.

Фото – «Wimbledon – 2017»

Константин Родионов

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