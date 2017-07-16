|Веснина и Макарова выиграли «Wimbledon – 2017»
|Спорт Главные новости
|16.07.2017 07:10
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Игра продолжалась 54 минуты. За это время Елена Веснина и Екатерина Макарова сумели сделать шесть брейков и не совершили ни одной ошибки при подаче. Их соперницы не допустили двойных ошибок, но при этом не сделали ни одного эйса и брейка.
Победа на Уимблдонском турнире в парном разряде принесла нашим соотечественницам 2000 рейтинговых очков и 400 тысяч долларов призовых.
Веснина и Макарова впервые в карьере выиграли «Wimbledon» в парном разряде. Ранее в 2015 году, россиянки уже доходили до финала лондонского турнира в парном разряде, но уступили тогда Мартине Хингис из Швейцарии и представительнице Индии Сане Мирзе.
Третий теннисный турнир сезона из серии «Большого шлема» «Wimbledon – 2017» в Лондоне завершится сегодня 16-го июля. Общий призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов.
Фото – «Wimbledon – 2017»
Константин Родионов
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