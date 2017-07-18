|Победа и поражение на старте
|Спорт Главные новости
|18.07.2017 23:56
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Как рассказал ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский, одной из героинь поединка стала вратарь сборной России Анна Карнаух (на фото), отразившая в первой четверти пенальти и еще не раз выручавшая нашу дружину в непростых ситуациях по ходу матча. Представительница «Спартака» Ольга Горбунова заброшенными мячами в ворота соперниц не отметилась, но, тем не менее, сумела записать на свой счет голевую передачу. Счет матча – 9:7, в пользу нашей команды.
Россия – Греция – 9:7 (2:1, 4:3, 2:3, 1:0).
А в матче второго тура группового раунда против сборной Австралии, наша команда была впереди только после первой четверти. В остальных австралийские ватерполистки постепенно уходили вперед, и в итоге довели поединок до логической победы – 8:5.
Австралия – Россия – 8:5 (1:2, 2:1, 3:1, 2:1).
Следующий матч в рамках группового этапа Чемпионата мира – 2017 сборная России сыграет 20-го июля против команды Казахстана.
Другие результаты:
1 тур.
Италия – Канада - 10:4 (1:2, 2:0, 3:0, 4:2);
2 тур.
США – Испания - 12:8 (6:1, 1:2, 2:2, 3:3);
Положение команд.
Группа «А»: 1. Италия – 4 очка; 2. Канада – 2; 3. Китай – 2; 4. Бразилия – 0.
Группа «В»: 1. США – 4; 2. Испания – 2; 3. Новая Зеландия – 2; 4. ЮАР – 0.
Группа «С»: 1. Венгрия – 4; 2. Голландия – 4; 3. Япония – 0; 4. Франция – 0.
Группа «D»: 1. Австралия – 4; 2. РОССИЯ – 2; 3. Греция – 2; 4. Казахстан – 0.
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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