

В стартовом матче Чемпионата мира – 2017 команда волгоградского специалиста Александра Гайдукова встречалась с ватерполистками сборной Греции.

Как рассказал ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский, одной из героинь поединка стала вратарь сборной России Анна Карнаух (на фото), отразившая в первой четверти пенальти и еще не раз выручавшая нашу дружину в непростых ситуациях по ходу матча. Представительница «Спартака» Ольга Горбунова заброшенными мячами в ворота соперниц не отметилась, но, тем не менее, сумела записать на свой счет голевую передачу. Счет матча – 9:7, в пользу нашей команды.

Россия – Греция – 9:7 (2:1, 4:3, 2:3, 1:0).

Арбитры: Ф. Буч (Испания), А. Александреску (Румыния).

Россия: Устюхина – Вахитова, Прокофьева (кап.), Каримова (3), Борисова (1), Горбунова, Сержантова, Симанович (3), Тимофеева (1), Толкунова, Иванова (1), Рыжкова – Карнаух.

Греция: Кувду – Цукала, Диамантопулу В. (2), Элефтериаду, Плевриту М., Аврамиду, Асимаки (кап.) (2), Хидириоти, Коция, Манолиудаки, Плевриту Э. (1), Ксенаки (2) – Диамантопулу Х.

Пенальти: 0/0 – 1/0. Удаления: 8 – 7.

А в матче второго тура группового раунда против сборной Австралии, наша команда была впереди только после первой четверти. В остальных австралийские ватерполистки постепенно уходили вперед, и в итоге довели поединок до логической победы – 8:5.

Австралия – Россия – 8:5 (1:2, 2:1, 3:1, 2:1).

Арбитры: А. Северо (Италия), Ф. Буч (Испания).

Австралия: Яницас – Гоферс (2), Баклинг (2), Халлигэн, Бишоп (1), Ридж (1), Уэбстер (кап.) (2), Циммерман, Аранчини, Михайлович, Бакстер, Стир – Хэджес.

Россия: Устюхина – Вахитова, Прокофьева (кап.), Каримова (1), Борисова (2), Горбунова, Сержантова, Симанович, Тимофеева, Толкунова, Иванова (1), Рыжкова (1) – Карнаух.

Удаления: 9 – 7.

Следующий матч в рамках группового этапа Чемпионата мира – 2017 сборная России сыграет 20-го июля против команды Казахстана.

Другие результаты:

1 тур.

Италия – Канада - 10:4 (1:2, 2:0, 3:0, 4:2);

Бразилия – Китай - 4:11 (2:4, 0:2, 2:1, 0:4);

Новая Зеландия – Испания - 2:10 (0:3, 1:1, 0:2, 1:4);

Южная Африка – США - 2:24 (0:6, 0:7, 2:5, 0:6);

Голландия – Франция - 17:2 (7:0, 5:0, 3:1, 2:1);

Австралия – Казахстан - 16:4 (4:1, 4:1, 4:2, 4:0);

Япония – Венгрия - 11:20 (1:4, 3:8, 2:5, 5:3).

2 тур.

США – Испания - 12:8 (6:1, 1:2, 2:2, 3:3);

Новая Зеландия – Южная Африка - 8:6 (2:1, 1:2, 1:1, 4:2);

Япония – Голландия - 8:20 (0:7, 5:3, 2:5, 1:5);

Греция – Казахстан - 19:5 (5:0, 4:2, 4:1, 6:2);

Китай – Канада - 9:8 (1:1, 2:4, 5:0, 1:3);

Франция – Венгрия - 5:24 (0:7, 2:7, 3:6, 0:4);

Италия – Бразилия - 18:4 (5:1, 6:1, 4:1, 3:1).

Положение команд.

Группа «А»: 1. Италия – 4 очка; 2. Канада – 2; 3. Китай – 2; 4. Бразилия – 0.

Группа «В»: 1. США – 4; 2. Испания – 2; 3. Новая Зеландия – 2; 4. ЮАР – 0.

Группа «С»: 1. Венгрия – 4; 2. Голландия – 4; 3. Япония – 0; 4. Франция – 0.

Группа «D»: 1. Австралия – 4; 2. РОССИЯ – 2; 3. Греция – 2; 4. Казахстан – 0.

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов