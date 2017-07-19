|Россиянки возглавили группу «В». Видео
|Спорт Главные новости
|19.07.2017 03:30
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- Могу сказать честно, что даже игроки сами в себя не верили до какого-то момента. Это ощущалось, это чувствовалось, и наша задача была вселить в них уверенность в себе. Девчонки - молодцы, что справились. Они понимали, что мы им доверяем, двигались вперед. Самое главное, они поверили, что могут обыграть Италию. Сплотились вместе, выглядели единым целым. Этому способствовали и 15-дневные сборы, за время которых удалось многое улучшить. Последние шесть минут матча очень тяжело было. Осознавала, что уже практически невозможно в концовке было что-то изменить, как-то управлять командой, влиять на нее. При 2:0 контролировали ход встречи, итальянки практически ничего не создали у наших ворот. Как только пропустили, началась небольшая паника, а итальянки наоборот ринулись вперед. Молодцы, что выстояли и не дали соперницам сравнять счет, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Елена Фомина.
Следующий матч на Чемпионате Европы – 2017 сборная России сыграет 21-го июля против серебряного призера Олимпийских игр – 2016 командой Швеции.
Италия – Россия - 1:2 (0:2).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой Российского футбольного союза.
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