Женская национальная сборная России по футболу одержала победу в стартовом матче Чемпионата Европы – 2017.

Результат стартового поединка группы «В» Россия – Италия поверг в небольшой шок весь Апеннинский полуостров. Мало кто ожидал, что россиянки дадут бой сопернику и тем более одержат победу, но что случилось, то случилось. Наша команда, забив два гола в первом тайме, лишь под самый занавес игры позволила «любительницам макарон» отыграть один мяч. Благодаря нулевой ничьей действующих чемпионок Европы футболисток сборной Германии со Швецией, сборная России после первого тура группового раунда возглавила квартет «В». - Могу сказать честно, что даже игроки сами в себя не верили до какого-то момента. Это ощущалось, это чувствовалось, и наша задача была вселить в них уверенность в себе. Девчонки - молодцы, что справились. Они понимали, что мы им доверяем, двигались вперед. Самое главное, они поверили, что могут обыграть Италию. Сплотились вместе, выглядели единым целым. Этому способствовали и 15-дневные сборы, за время которых удалось многое улучшить. Последние шесть минут матча очень тяжело было. Осознавала, что уже практически невозможно в концовке было что-то изменить, как-то управлять командой, влиять на нее. При 2:0 контролировали ход встречи, итальянки практически ничего не создали у наших ворот. Как только пропустили, началась небольшая паника, а итальянки наоборот ринулись вперед. Молодцы, что выстояли и не дали соперницам сравнять счет, - рассказала пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Елена Фомина. Следующий матч на Чемпионате Европы – 2017 сборная России сыграет 21-го июля против серебряного призера Олимпийских игр – 2016 командой Швеции. Италия – Россия - 1:2 (0:2).

Голы: Данилова, 9 (0:1). Ел. Морозова, 26 (0:2). Мауро, 88 (1:2).

Италия: Маркителли, Сальваи, Гама (Туччери-Чимини, 27), Стракки, Линари, Гуаньи (Бонансеа, 71), Габбьядини (к), Мауро, Бартоли, Джулиано, Кариссими (Джирелли, 61).

Россия: Щербак, Кожникова (к), Макаренко, Зиястинова, Солодкая, Чоловяга (Пантюхина, 59), Ел. Морозова, Сочнева (Кисконен, 90), Смирнова, Черномырдина, Данилова (Карпова, 74).

Предупреждения: Щербак, 61. Линари, 69.

Судьи: Адамкова, Ратайова (обе – Чехия), Сукеникова (Словакия).

Нидерланды. Роттердам. Стадион «Спарта». Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Видео предоставлено пресс-службой Российского футбольного союза. Следующая >