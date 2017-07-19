Российские пляжники сыграют на «Мундиалито»



Национальная сборная России по пляжному футболу впервые примет участие в турнире «Мундиалито», который еще называют неофициальным Чемпионатом мира. Соперниками нашей команды станут сборные Бразилии, Португалии и Франции. Все участники сыграют друг с другом по кругу, и по результатам этих встреч определится победитель 21-го розыгрыша «Мундиалито».

Самая титулованная команда «Мундиалито» - сборная Бразилии, на счету которой 13 побед (1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2016). На втором месте по числу трофеев – Португалия, пять раз становившаяся лучшей (2003, 2008, 2009, 2012, 2014). Сборная Франции победителем турнира не становилась, но дважды занимала третье место (2000, 2005).

Отметим, что в этом году в турнире впервые примут участие только команды, побеждавшие на Чемпионатах мира. Россияне становились сильнейшими в мире два раза (2011, 2013), столько же выигрывали трофей португальцы (2001, 2015). Сборная Франции выиграла мировое первенство в 2005 году, а Бразилия побеждала 14 раз (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017).

- Мы предполагаем, что в матчах против Бразилии и Португалии нам придется участвовать в большом количестве единоборств, много прессинговать. Надеемся, что в этих компонентах игры нам будет полезен тот набор футболистов, который мы собрали. То, что мы решили предоставить некоторую паузу нашим лидерам, стало немаловажным фактором формирования состава. Но все они присоединятся к команде во время учебно-тренировочного сбора, который начнется непосредственно после Мундиалито, - рассказал пресс-службе Российского футбольного союза наставник нашей команды Михаил Лихачев.

Состав сборной России на Мундиалито:

Вратари: Максим Роговский (ЦСКА Москва), Иван Островский («Кристалл» Санкт-Петербург).

Полевые игроки: Владислав Жариков («Строгино» Москва), Алексей Ильинский, Дмитрий Карташов, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все – «Кристалл» Санкт-Петербург), Виктор Крышанов (ЦСКА Москва), Николай Крышанов, Антон Шкарин (оба – «Локомотив» Москва).

Виктор Крышанов, Дмитрий Карташов и Максим Роговский впервые вызваны в состав национальной сборной России.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов