|«Шинник» и «Ротор» будет судить Сиденков
|Спорт Волгоград
|20.07.2017 02:15
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33-летний Иван Сиденков второй сезон обслуживает матчи первенства Футбольной национальной лиги, а его дебют в профессиональном дивизионе состоялся в 2012 году. Помимо ФНЛ, работал на матчах первенства ПФЛ, молодежного чемпионата Премьер-лиги, Кубка России и Кубка ФНЛ. На сегодняшний день провел 64 матча, в которых 231 раз выносил игрокам предупреждение, и 13 раз показывал красную карточку.
Напомним, в матче 2-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» принимал на резервном поле в Астрахани местный коллектив «Волгарь» и потерпел поражение со счетом – 1:2.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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