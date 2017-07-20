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«Шинник» и «Ротор» будет судить Сиденков Печать
Спорт Волгоград
20.07.2017 02:15

Иван Сиденков

 22-го июля футбольный клуб «Ротор-Волгоград» сыграет поединок 3-го тура первенства Футбольной национальной лиги.


В субботу 22-го июля, волгоградский «Ротор» сыграет очередной поединок первенства ФНЛ сезона 2017/18. В поселке Караваево Костромской области на местном стадионе «Урожай» команда Валерия Есипова встретится с ярославским «Шинником». Матч будет обслуживать арбитр Иван Сиденков из города Санкт-Петербург. Помогать ему будут Олег Соломонов (Чита), Александр Журба (Барнаул). Инспектором матча назначен Владимир Гамеев из Протвино. Делегат — Илья Рабин (Московская область).

33-летний Иван Сиденков второй сезон обслуживает матчи первенства Футбольной национальной лиги, а его дебют в профессиональном дивизионе состоялся в 2012 году. Помимо ФНЛ, работал на матчах первенства ПФЛ, молодежного чемпионата Премьер-лиги, Кубка России и Кубка ФНЛ. На сегодняшний день провел 64 матча, в которых 231 раз выносил игрокам предупреждение, и 13 раз показывал красную карточку.

Напомним, в матче 2-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» принимал на резервном поле в Астрахани местный коллектив «Волгарь» и потерпел поражение со счетом – 1:2.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов

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