|«Ротор-Волгоград-2» проиграл в Калуге
|Спорт Волгоград
|20.07.2017 03:19
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Игра прошла с преимуществом хозяев поля, но и волгоградцы не отсиживались в обороне. Встреча катилась к ничейному исходу, когда калужанам улыбнулась футбольная фортуна. Решающий гол, а вместе с ним и три очка в копилку своей команде принес хозяевам 32-летний полузащитник Юрий Дубровин.
Следующую игру «Ротор-Волгоград-2» проведет в рамках Кубка России. В 1/128 финала волгоградцы примут динамовцев Ставрополя. Эта игра пройдет 24 июля в Волжском на стадионе имени Логинова. Начало встречи в 17:30.
ФК «Калуга» - «Ротор-Волгоград-2» - 1:0 (0:0).
Другие результаты 1-го тура:
«Зоркий» (Красногорск) - «Арарат» (Москва) - 0:3 (0:3)
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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