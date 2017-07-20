

19-го июля, в Калуге на стадионе «Анненки» футбольный клуб «Ротор-Волгоград-2» начал свою летопись в Профессиональной футбольной лиге. Игра должна была пройти на стадионе имени Логинова в Волжском, но в условиях цейтнота времени подготовки к сезону оставались небольшие недочеты. Соперники по первому туру – ФК «Калуга» пошли навстречу волгоградцам и согласились провести матч у себя на поле, а поединок второго круга волгоградцы сыграют в родном городе.

Игра прошла с преимуществом хозяев поля, но и волгоградцы не отсиживались в обороне. Встреча катилась к ничейному исходу, когда калужанам улыбнулась футбольная фортуна. Решающий гол, а вместе с ним и три очка в копилку своей команде принес хозяевам 32-летний полузащитник Юрий Дубровин.

Следующую игру «Ротор-Волгоград-2» проведет в рамках Кубка России. В 1/128 финала волгоградцы примут динамовцев Ставрополя. Эта игра пройдет 24 июля в Волжском на стадионе имени Логинова. Начало встречи в 17:30.

ФК «Калуга» - «Ротор-Волгоград-2» - 1:0 (0:0).

Гол: Дубровин, 81.

ФК «Калуга»: Клюкин, Новиков, Кисенков, Кулешов, Семин, Дубровин, Родин, Махота (Баранов, 76), Оганесян, Есин, Гуров (Бурлыкин, 90).

«Ротор-Волгоград-2»: Фролов, Олеников, Соколов, Попов, Наумов, Нестеров, Тазетдинов (Шабичев, 64), Калошин (Кузнецов, 83), Климов (Акимов, 46), Зотьев (Даурский, 46), Никуличев (Ещенко, 57).

Предупреждения: Родин, 25, Есин, 84.

Судьи: М. Матюнин (Москва), А. Ободеев (Курск), А. Качанов (Орел).

Калуга. Стадион «Анненки». 1000 зрителей.

Другие результаты 1-го тура:

«Зоркий» (Красногорск) - «Арарат» (Москва) - 0:3 (0:3)

«Сатурн» (Раменское) - «Динамо-Брянск» (Брянск) - 2:1 (2:1)

«Энергомаш» (Белгород) - «Торпедо Москва» (Москва) - 0:0

«Металлург» (Липецк) - «Рязань» (Рязань) - 1:0 (1:0)

«Сокол» (Саратов) - «Зенит» (Пенза) - 2:0 (0:0)

«Строгино» (Москва) – «Химик» (Новомосковск) - 1:0 (1:0)

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов