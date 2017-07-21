|«Ротор-Волгоград» подписал двух форвардов
|Спорт Главные новостиВолгоград
|21.07.2017 01:20
|
28-летний Максим Вотинов ранее выступал за калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», новосибирскую «Сибирь» и «Луч-Энергию» из Владивостока. На рассвете футбольной карьеры играл в одном из клубов Швейцарии и нескольких коллективах Финляндии. В составе «сине-голубых» Вотинов будет выступать под 45-м номером.
30-летний Иван Столбовой последние два сезона защищал цвета владивостокской «Луч-Энергии», а до нее «Химика» из Дзержинска. Ранее изрядно «поколесил» второму и первому российским дивизионам, сменив в общей сложности около десяти клубов, в том числе и «Ротор», за который играл в 2007 году. В текущем сезоне будет играть под 24-м номером.
Фото – официальный сайт ФНЛ
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
04:05
Волгоградец выращивал коноплю на даче
-
02:15
Разгромили Казахстан и вышли на Голландию
-
01:20
«Ротор-Волгоград» подписал двух форвардов
-
20.07.2017 18:07
В Волгограде подрядчик недобросовестно отремонтировал 17 дорог
-
20.07.2017 17:15
В Волгограде сотрудника УФСИН поймали на взятке
-
20.07.2017 16:59
В Волжском изменится схема движения общественного транспорта
-
20.07.2017 16:45
Россияне экономят бюджет на скидках и промоакциях
-
20.07.2017 15:56
Камышинская пенсионерка стала жертвой мошенницы из социальной службы
-
20.07.2017 15:53
Госдума приняла новый закон для дачников
-
20.07.2017 15:34
Авиакомпаниям разрешили брать плату за багаж по невозвратным билетам
-
20.07.2017 14:35
В Волгограде арестовали застройщика ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский»
-
20.07.2017 14:30
В Михайловском районе полиция всю ночь искала заблудившуюся пенсионерку
-
20.07.2017 14:21
В Советском районе Волгограда снесут аварийный дом
-
20.07.2017 14:02
Правительство России ищет варианты поддержки рынка санавиации