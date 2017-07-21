«Ротор-Волгоград» подписал двух форвардов



Два игрока пополнили состав, выступающего в Футбольной национальной лиге волгоградского «Ротора». Это форварды Максим Вотинов и Иван Столбовой. Об этом сообщает интернет-газета «Кривое-зеркало».

28-летний Максим Вотинов ранее выступал за калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», новосибирскую «Сибирь» и «Луч-Энергию» из Владивостока. На рассвете футбольной карьеры играл в одном из клубов Швейцарии и нескольких коллективах Финляндии. В составе «сине-голубых» Вотинов будет выступать под 45-м номером.

30-летний Иван Столбовой последние два сезона защищал цвета владивостокской «Луч-Энергии», а до нее «Химика» из Дзержинска. Ранее изрядно «поколесил» второму и первому российским дивизионам, сменив в общей сложности около десяти клубов, в том числе и «Ротор», за который играл в 2007 году. В текущем сезоне будет играть под 24-м номером.

Фото – официальный сайт ФНЛ

Евгений Иванов