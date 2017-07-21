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«Ротор-Волгоград» подписал двух форвардов Печать
Спорт Главные новостиВолгоград
21.07.2017 01:20

«Ротор-Волгоград» подписал двух форвардов

 Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» заключил контракты с двумя нападающими.


Два игрока пополнили состав, выступающего в Футбольной национальной лиге волгоградского «Ротора». Это форварды Максим Вотинов и Иван Столбовой. Об этом сообщает интернет-газета «Кривое-зеркало».

28-летний Максим Вотинов ранее выступал за калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», новосибирскую «Сибирь» и «Луч-Энергию» из Владивостока. На рассвете футбольной карьеры играл в одном из клубов Швейцарии и нескольких коллективах Финляндии. В составе «сине-голубых» Вотинов будет выступать под 45-м номером.

30-летний Иван Столбовой последние два сезона защищал цвета владивостокской «Луч-Энергии», а до нее «Химика» из Дзержинска. Ранее изрядно «поколесил» второму и первому российским дивизионам, сменив в общей сложности около десяти клубов, в том числе и «Ротор», за который играл в 2007 году. В текущем сезоне будет играть под 24-м номером.

Фото – официальный сайт ФНЛ

Евгений Иванов

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