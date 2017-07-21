

В заключительном поединке группового раунда Чемпионата мира – 2017 команда волгоградского специалиста Александра Гайдукова встречалась с Казахстаном, и одержала убедительную победу со счетом – 15:6. Победа над казашками была предсказуемой, но, несмотря на набранные два очка, в турнирной таблице россиянки сделали шаг назад.

Фокус заключается в том, что гречанки с нужным для них счетом взяли верх над Австралией. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между тремя командами (Греция «+1», Австралия «0», Россия «-1») эллины первенствовали квартете «D», оставив сборную России на третьем месте, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ВК «Спартак-Волгоград».

Представительница волгоградского «Спартака» Ольга Горбунова записала в свой актив четыре результативные передачи.

В стыковых матчах за выход в четвертьфинал сборная России сыграет с Голландией. Другие пары составили: Канада – Новая Зеландия, Китай – Испания, Франция – Австралия.

Россия – Казахстан – 15:6 (5:1, 3:2, 4:2, 3:1).

Арбитры: Н. Флорестано (Бразилия), М. Дайкмэн (Канада).

Россия: Устюхина – Вахитова, Прокофьева (кап.) (2), Каримова (2), Борисова, Горбунова, Сержантова (2), Симанович (3), Тимофеева (2), Толкунова, Иванова (2), Рыжкова (2) – Карнаух.

Казахстан: Жаркимбаева – Райтер, Акилбаева (1), Турова, Закирова (2), Рога, Новикова, Сайчук, Ерёмина, Мырзабекова, Миршина (3), Мусарова (кап.) – Алибаева.

Пенальти: 1/1 – 0/0. Удаления: 8 – 7.

Другие результаты 3-го тура:

Япония – Франция - 8:9 (3:3, 0:3, 3:1, 2:2);

Австралия – Греция - 8:11 (2:2, 3:3, 2:3, 1:3);

Италия – Китай - 15:8 (3:2, 4:2, 6:0, 2:4);

Бразилия – Канада - 6:16 (2:4, 2:4, 1:4, 1:4);

Новая Зеландия – США - 7:22 (2:6, 1:6, 2:6, 2:4);

Голландия – Венгрия - 8:10 (2:2, 1:1, 2:4, 3:3);

Южная Африка – Испания - 3:17 (1:4, 0:6, 1:2, 1:5).

Итоговое положение команд.

Группа «А»: 1. Италия – 6 очков; 2. Канада – 4; 3. Китай – 2; 4. Бразилия – 0.

Группа «В»: 1. США – 6; 2. Испания – 4; 3. Новая Зеландия – 2; 4. ЮАР – 0.

Группа «С»: 1. Венгрия – 6; 2. Голландия – 4; 3. Франция – 2; 4. Япония – 0.

Группа «D»: 1. Греция – 4; 2. Австралия – 4; 3. РОССИЯ – 4; 4. Казахстан – 0.

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов