|Разгромили Казахстан и вышли на Голландию
|Спорт
|21.07.2017 02:15
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Фокус заключается в том, что гречанки с нужным для них счетом взяли верх над Австралией. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между тремя командами (Греция «+1», Австралия «0», Россия «-1») эллины первенствовали квартете «D», оставив сборную России на третьем месте, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ВК «Спартак-Волгоград».
Представительница волгоградского «Спартака» Ольга Горбунова записала в свой актив четыре результативные передачи.
В стыковых матчах за выход в четвертьфинал сборная России сыграет с Голландией. Другие пары составили: Канада – Новая Зеландия, Китай – Испания, Франция – Австралия.
Россия – Казахстан – 15:6 (5:1, 3:2, 4:2, 3:1).
Другие результаты 3-го тура:
Япония – Франция - 8:9 (3:3, 0:3, 3:1, 2:2);
Итоговое положение команд.
Группа «А»: 1. Италия – 6 очков; 2. Канада – 4; 3. Китай – 2; 4. Бразилия – 0.
Группа «В»: 1. США – 6; 2. Испания – 4; 3. Новая Зеландия – 2; 4. ЮАР – 0.
Группа «С»: 1. Венгрия – 6; 2. Голландия – 4; 3. Франция – 2; 4. Япония – 0.
Группа «D»: 1. Греция – 4; 2. Австралия – 4; 3. РОССИЯ – 4; 4. Казахстан – 0.
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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