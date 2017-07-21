|Волгоградский «Ротор» получил штраф
|Спорт Волгоград
|21.07.2017 05:48
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Так, в соответствии с Дисциплинарным кодексом, наша команда оштрафована на десять тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков на трибунах. О чем гласит статья 112 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза.
Помимо этого, на пять тысяч рублей оштрафован главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Валерий Есипов. Наставник «сине-голубых» покидал пределы технической зоны без разрешения арбитра, что запрещено в соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.
Также наша команда получила замечание за так называемые иные нарушения, в частности разрывы в первой линии рекламных конструкций не согласованы с Администрацией Футбольной национальной лиги.
Фото – официальный сайт ФНЛ
Константин Родионов
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