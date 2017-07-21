Волгоградский «Ротор» получил штраф



Поединок второго тура первенства ФНЛ волгоградского «Ротора» против «Волгаря» не только не принес очков в копилку нашей команды, но и добавил небольших неприятностей из-за поведения болельщиков.

Так, в соответствии с Дисциплинарным кодексом, наша команда оштрафована на десять тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков на трибунах. О чем гласит статья 112 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза.

За аналогичное нарушение десять тысяч штрафа получили и номинальные гости поединка - астраханский «Волгарь».

Помимо этого, на пять тысяч рублей оштрафован главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Валерий Есипов. Наставник «сине-голубых» покидал пределы технической зоны без разрешения арбитра, что запрещено в соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС.

Также наша команда получила замечание за так называемые иные нарушения, в частности разрывы в первой линии рекламных конструкций не согласованы с Администрацией Футбольной национальной лиги.

Фото – официальный сайт ФНЛ

Константин Родионов