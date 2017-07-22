|Поражение от Швеции
|Спорт
|22.07.2017 02:20
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Сборная Италии, проиграв немкам (1:2), потеряла все шансы на выход в четвертьфинал, а наша команда вместе со шведками продолжает борьбу. 25-го июля сборная России сыграет решающий поединок группового раунда против действующих чемпионок Европы и победительниц Олимпийских игр – 2016 команды Германии.
Швеция – Россия - 2:0 (1:0).
Положение команд: 1. Швеция – 4 очка; 2. Германия – 4; 3. РОССИЯ – 3; 4. Италия – 0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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