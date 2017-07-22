

Одержав победу в стартовом матче Чемпионата Европы – 2017 над сборной Италии, россиянки, к сожалению, не сумели продолжить победную поступь во второй игре. Шведские футболистки с первых минут доминировали на поле, что в итоге «вылилось» в два забитых гола. Могли «Тре Крунур» забить и больше, могли отличиться и россиянки, но больше зрители голов не увидели.

Сборная Италии, проиграв немкам (1:2), потеряла все шансы на выход в четвертьфинал, а наша команда вместе со шведками продолжает борьбу. 25-го июля сборная России сыграет решающий поединок группового раунда против действующих чемпионок Европы и победительниц Олимпийских игр – 2016 команды Германии.

Швеция – Россия - 2:0 (1:0).

Голы: Шелин, 22 (1:0). Блакстениус, 51 (2:0).

Швеция: Линдаль, Эрикссон, Сембрант, Фишер, Дальквист (Фолькессон, 63), Шелин, Аслани, Самуэльссон, Сегер (к), Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Скуг (Рольфе, 46).

Россия: Щербак, Кожникова (к), Макаренко, Зиястинова, Солодкая, Чоловяга, Ел. Морозова, Сочнева (Кисконен, 81), Смирнова, Черномырдина (Федорова, 66), Данилова (Карпова, 72).

Предупреждения: Эрикссон, 17. Сочнева, 21. Ел. Морозова, 55.

Судьи: Фраппар, Николози (обе – Франция), Кирияку (Кипр).

Нидерланды. Девентер. Стадион «Де Аделаарсхорст».

Положение команд: 1. Швеция – 4 очка; 2. Германия – 4; 3. РОССИЯ – 3; 4. Италия – 0.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов